BREIMENが、10月15日に配信リリースしたデジタルシングル「銀河 / エイリアンズ」より、「エイリアンズ」のMVを本日21時に公開することを発表した。

◆BREIMEN 動画

「銀河 / エイリアンズ」は、BREIMENが得意とする緻密なアンサンブルとポップな感性が共存する2曲を収録したデジタルシングル。「銀河」は、前作「BALLOON」でのミニマルなアプローチから一転、現実と幻想が交差する世界を“宇宙の旅”になぞらえて描いたポップナンバーで、ギタリスト・サトウカツシロによる長尺のギターソロが圧巻のクライマックスを飾っているという。配信当日にはYouTubeにてMVがプレミア公開され、YouTubeのハイプランキングにランクインを果たした。

一方、「エイリアンズ」（作詞・作曲：堀込泰行）は、2000年10月12日にリリースされたキリンジ兄弟時代の名曲をBREIMEN流に再構築したカバー。今回公開されたMVは、これまでBREIMENの全MVを手がけてきた映像ディレクター・hamaiba（GROUPN）が担当している。楽曲と共鳴する叙情的な世界観を表現したという。BREIMENらしい遊び心と誠実な音楽性が交錯する本映像は、オリジナル曲「銀河」と地続きで描かれており、「銀河」と2つのMVを通して楽曲のテーマをより深く味わうことができる仕上がりになっているとのこと。

また、プレミア公開後の22時からは、FMヨコハマにてBREIMENがDJを務める『YOKOHAMA RADIO APARTMENT「無礼ハイツ202」』が生放送。MV制作の裏話や楽曲に込めた想いなど、ここでしか聴けないトークも楽しみにしてほしい。

◾️「銀河 / エイリアンズ」 2025年10月15日（水）リリース

配信：https://va.lnk.to/uMpwaf