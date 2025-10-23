乃木坂46、4期生から相次ぐ“卒業発表” ファン衝撃「卒業ラッシュやめて」「辛すぎ」
乃木坂46の4期生・松尾美佑が23日、自身のブログを通じてグループ卒業を発表した。活動は12月31日までで、卒業後は芸能界を引退する。同じく4期生の矢久保美緒も先日卒業を発表したばかりで、相次ぐ報告にファンの間では“卒業ラッシュ”に驚きの声が広がっている。
【写真】乃木坂46・矢久保美緒、大学卒業を報告 大学名も明かす「これからはアイドル1本になります」
松尾はブログで、11月26日発売の40thシングル「ビリヤニ」の活動をもってグループを卒業すると報告。「活動期間は今年の大晦日、12月31日までです。卒業後は芸能活動も引退します」と伝えた。
また、同じく4期生の矢久保も21日にブログで卒業を発表。矢久保に関しては卒業後も「発信活動を続けていく予定です」としており、2人はともに12月31日をもってグループを離れる。
松尾と矢久保は、2018年開催の「坂道合同新規メンバー募集オーディション」に合格。矢久保は同年に4期生として、松尾は2020年に“新4期生”として加入した。
乃木坂46では3期生の久保史緒里が11月26日、27日に卒業コンサートを控えており、そんな中でこの度4期生が立て続けに卒業を発表する形に。ファンからは「怒涛の卒業ラッシュ辛すぎ」「卒業ラッシュやめてくれ…」「4期の卒業ラッシュが怖い」「めっちゃ寂しくなるね」といった声が相次いでいる。
