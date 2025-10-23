山本彩、ショートヘアにイメチェン 「短いの似合う」「可愛すぎる」と絶賛の声
シンガーソングライターの山本彩が22日、自身のインスタグラムを更新。髪を短くカットした新しいヘアスタイルを披露し、ファンから「短いのほんっっとに似合う」「可愛すぎる」と絶賛の声が寄せられた。
【写真】ショートヘアにイメチェンした山本彩
山本は投稿で「頭と体を使った後の甘いもの最高」とつづり、スイーツを手にした自撮りショットを公開。タグでは「#髪短くなりました」と添え、久しぶりのショートヘア姿を披露した。
ナチュラルメイクで柔らかく微笑む山本の姿に、ファンからは「そこまで短いの久しぶりだね」「やっぱり、ショート可愛いです」と称賛コメントが相次いでいる。
引用：「山本彩」インスタグラム（＠sayaka__714）
【写真】ショートヘアにイメチェンした山本彩
山本は投稿で「頭と体を使った後の甘いもの最高」とつづり、スイーツを手にした自撮りショットを公開。タグでは「#髪短くなりました」と添え、久しぶりのショートヘア姿を披露した。
ナチュラルメイクで柔らかく微笑む山本の姿に、ファンからは「そこまで短いの久しぶりだね」「やっぱり、ショート可愛いです」と称賛コメントが相次いでいる。
引用：「山本彩」インスタグラム（＠sayaka__714）