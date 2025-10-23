元モー娘。矢口真里の元夫、人気ミュージシャンとの2ショットに反響「仲良しなんですね」「大好きなのが凄い伝わってくる」
沖縄・宮古島に移住し、バーを経営している俳優の中村昌也が、23日までに自身のインスタグラムを更新。人気ミュージシャンとの2ショットを公開し反響が集まっている。
【別カット】ハグする中村昌也とYAMATO
中村が「やまとさん やっと、遊びに来てくれました バスケ仲間から10年来の付き合いで、面白い兄貴。。。 ＃オレンジレンジ ＃ライブ の姿はカッコいい ＃飲むと最高」とつづり公開したのは、バンド「ORANGE RANGE」のメンバーYAMATOとの2ショット。手を握ったり、キスをしたりする姿が収められており、仲の良さが伝わってくる。
コメント欄にはファンから「仲良しなんですね」「大好きなのが凄い伝わってくる」「素敵な世界線すぎてます」「いちゃついてる 可愛いお2人」など反響が集まっていた。
中村は、2011年に元モーニング娘。・矢口真里と結婚したが、2013年に離婚した。現在は宮古島に移住しておりバーを営んでいる。
引用：「中村昌也」インスタグラム（@masaya_nakamura_official）
