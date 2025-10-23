9人組アイドルグループ「アイテムはてるてるのみ」のメンバー・後藤まつりのファースト写真集『後藤まつりファースト写真集 まつりがはじまる。』が10月24日（金）に発売される。

後藤まつりファースト写真集 まつりがはじまる。

日夜、ライブに大忙しのアイドルグループ「アイテムはてるてるのみ」に所属、9頭身のキュートすぎる小顔と笑顔が印象的な人気者、知る人ぞ知る最強ポテンシャルのアイドル・後藤まつり。

最強ポテンシャルの理由は、ページを開けば一目瞭然。かわいさ爆発のルックスだけでなく、ビキニやドレスからはみ出さんばかりのGカップ、誰もがうらやむS字カーブを描くキュッと締まったくびれ、そして「こんなにセクシーだったの？」とスタッフをうならせたスーパーヒップ。

その次世代グラドルクイーン有力候補を華やかに演出したのが、海パンカメラマンでおなじみの野澤亘伸氏。沖縄の日差しの下、野澤氏のグイグイ攻めるカメラワークに見事に応え、イメージDVDでは封印されていたTバックシーンも披露。さらにはGカップ美乳を包んでいたビキニまで外して…。

また、発売を記念して後藤本人からサイン入り写真集や生写真を受け取れるお渡し会を11月2日（日）に東京・秋葉原「書泉ブックタワー」で開催。参加方法等、イベントの詳細は、LivePocket書泉イベントチケット販売ページをチェック。

後藤まつり コメント

お待たせしました！念願の1st写真集です！



小さい頃に雑誌などをよく見ていて、実は芸能活動をする前から「撮られるお仕事っていいなー」って思ってました！そして、グラビアを始めてから、「写真集出したい！かなえたい！」って強く思うようになって、ついにそれがかないました（嬉）（泣）

やっぱり、ずっと思ってたら願いはかなうんだって!!



写真集の一番のお気に入りは、川でのシーンかな〜。でも、ネコちゃんと撮ったところもいいな〜。でも、あの場面も良かったな〜ってなってます。全てすてきに撮っていただきました！

急きょ、手持ち花火の場面も入れたり、写真集でしかできないことをやらせていただきました！



DVDや雑誌の撮影とはまた違って、表情とかポーズが難しかった〜。今まで撮影会にたくさん出演してきたけど、学ぶことが多かったし、すっごく楽しく撮影ができました！でも、昔より大人の表情ができるようになったと写真集を見て感じたので“大人まちゅ”をたくさん見てほしいです！



この1st写真集には大人っぽい、子どもっぽい、いろんな私が詰め込まれてます!! 皆さんのお気に入りの写真も教えてください！あと、この写真集には「見つけてまちゅ！」のシーンがあるので、ぜひ探して見てください！



皆さんのおかげで写真集が出せました（泣）本当にありがとう。セカンド写真集も撮ってもらえるようにこれからも頑張っていきます!! これからも、後藤まつりをよろしくお願いいたします！

＜プロフィール＞

ごとう・まつり

千葉県出身。2002年7月29日生まれ。T161・B85・W63・H95。血液型A。

9人組アイドルグループ「アイテムはてるてるのみ」のメンバーとしてライブ、アイドルイベントに多数出演する傍ら、2024年春からはグラビア活動を開始。まさに“小顔”なアイドル顔とのギャップ爆発のスリーサイズを武器に、約1年の間にイメージDVDを4作リリースしている。

今回のファースト写真集を機に、今後はさらにグラドル活動を活発化させる予定。

最新DVD「まつりに連れてって！」（ラインコミュニケーションズ）も12月10日に発売される。

趣味は「温泉と編み物」。特技は「片目だけ綺麗に瞑ること」。

X：https://x.com/matsuriteruteru

Instagram：https://www.instagram.com/matsuri_teruteru

書誌情報

後藤まつりファースト写真集 まつりがはじまる。

発売日：2025年10月24日（金）

定価：4,180円（税込）

撮影：野澤亘伸

判型：A4判 オールカラー112ページ

発売元：株式会社 徳間書店

