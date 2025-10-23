今から買うなら“ネイビー”一択！【ZARA】40・50代のサマ見え！「秋ジャケット」

そろそろ羽織物が手放せなくなる頃。今から買うなら、トレンドカラーのネイビーに注目してみて。知的な雰囲気がまとえるネイビーのジャケットは、ミドル世代のワードローブに備えておくと、着回しやすくこの秋活躍してくれるはず。今回は【ZARA（ザラ）】から、旬度高まるジャケットと一着は持っておきたいブレザーを紹介します。

ベルト付きジャケットで上品なメリハリコーデに

【ZARA】「コントラストニットフェイクファージャケット」\4,390（税込・セール価格）

今シーズンのトレンドとして人気のベルテッドシルエット。華奢なベルトが大人っぽい雰囲気を醸し出し、メリハリのあるコーデに導きます。袖口と襟にはフェイクファーが使われており、上品にシーズンムードを演出。ネイビーと黒のシックな配色も、ミドル世代の着こなしに取り入れやすそうです。裾は幅が広めのリブデザインで、メリハリが出やすいのもポイントです。

プラスワンでクラシカルな着こなしに

【ZARA】「ピンストライプ柄ショルダーパッドブレザー」\12,590（税込）

きちんと感のあるテーラードカラーのブレザー。知的な印象のネイビーにメタリックなボタンがアクセントになり、高級感が漂います。パンツと合わせたクールなオフィスコーデのほか、ジーンズでカジュアルに落とし込むのも◎ 秋コーデの一軍として活躍してくれそうです。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M