°¦ÃÎ¸©ÉðËÄ®¤Î60Âå¤Î½÷À¤¬SNS¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿ÆüËÜ¿ÍÃËÀ¤òÌ¾¾è¤ë¿ÍÊª¤«¤é¤¦¤½¤ÎÅê»ñÏÃ¤ò»ý¤Á³Ý¤±¤é¤ìÌó3300Ëü±ßÁêÅö¤Î°Å¹æ»ñ»º¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤Èº£Ç¯3·î¡¢ÉðËÄ®¤Î¼«±Ä¶È¤Î60Âå½÷À¤¬¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ö¥Ã¥¯¾å¤Ç¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÎÅê¹ÆÆâÍÆ¤ËÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¼õ¤±¼è¤êÆüËÜ¿ÍÃËÀ¤òÌ¾¾è¤ë¿ÍÊª¤ÈÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸åLINE¤Ç¤ä¤ê¼è¤ê¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö°Å¹æ»ñ»º¤Î»ñ»º±¿ÍÑ¤ò»Ï¤á¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤É¤¦¤«¡×¤Ê¤É¤ÈÅê»ñÏÃ¤ò»ý¤Á³Ý¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿Åê»ñ¥µ¥¤¥È¤ÇÅê»ñ¤·¤¿¤È¤³¤íÍø±×¤¬½÷À¤Î¸ýºÂ¤ËÆþ¶â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤éÅê»ñ¥µ¥¤¥È¤ò¿®ÍÑ¤·¡¢½÷À¤Ï8²ó¤Ë¤ï¤¿¤êÁí³ÛÌó3320Ëü±ßÁêÅö¤Î°Å¹æ»ñ»º¤ò»ØÄê¤µ¤ì¤¿Á÷¿®Àè¤ËÁ÷¶â¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¸å¡¢Íø±×¤ò°ú¤½Ð¤½¤¦¤ÈÅê»ñ¥µ¥¤¥È¤Î¥«¥¹¥¿¥Þー¥»¥ó¥¿ー¤ËÏ¢Íí¤·¤¿¤È¤³¤í¡ÖÀÇ¶â¤ò»ÙÊ§¤ï¤Ê¤¤¤È°ú¤Íî¤È¤·¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢ÉÔ¿³¤Ë»×¤Ã¤¿½÷À¤¬·Ù»¡¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤³¤È¤ÇÈï³²¤¬È¯³Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£