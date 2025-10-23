福岡県警捜査1課の幹部で、51歳の男性警視が、スマートフォンで女性のスカートの中を盗撮したとして23日、書類送検されました。男性警視のスマートフォンからは、少なくとも女性2000人分の動画や画像が見つかっています。



福岡県の迷惑行為防止条例違反の疑いで書類送検されたのは、福岡県警捜査1課の検視官室長を務める51歳の男性警視です。





監察官室によりますと、男性警視は、ことし6月、福岡市地下鉄空港線の列車内で、対面に座る20代のアルバイトの女性にスマートフォンを向け、スカートの中を盗撮した疑いです。その2日前にも、地下鉄の列車内で対面に座る10代の女子大学生のスカートの中を盗撮しようとスマートフォンを向けた疑いも持たれています。ことし6月中旬、警察本部に勤める女性職員が庁舎内で男性警視から盗撮されたと上司に相談したことをきっかけに、県警は、男性警視からスマートフォンの提出を受け、調べていました。スマートフォンには、女性職員を撮影したデータは残されていなかったものの、少なくとも女性2000人分の盗撮したものとみられる動画や画像およそ3900点が見つかったということです。男性警視は「性的欲求を満たすために盗撮してしまった」と容疑を認めていて、停職3か月の懲戒処分を受け、23日付で辞職しました。

福岡県警では、オンラインカジノ賭博や部下への“わいせつ”行為など、職員の不祥事が相次いでいます。



9月には、刑事部門のトップ・刑事部長の職にあった男性が、女性職員に対するセクハラで処分を受けて辞職するなど、幹部も不祥事を起こしています。



今回の男性警視の処分について、福岡県警の那須重人首席監察官は「被害者及び県民の皆様に深くおわび申し上げます。職員の指導・教養を徹底し、再発防止に努めてまいります」とコメントしています。