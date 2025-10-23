限定Tシャツも！セオリー オフィシャルマガジン『THEORIES(セオリーズ)』

ファッションブランド「セオリー」は、ブランド初のオフィシャルマガジン「THEORIES(セオリーズ)」を2025年10月25日(土)に創刊します。

ニューヨークのカルチャーやクリエイティブなプロフェッショナルたちを紹介し、ブランドの世界観をより深く伝える一冊です。

創刊を記念したイベントや限定Tシャツの発売も予定されています。

セオリー オフィシャルマガジン『THEORIES(セオリーズ)』

「THEORIES」は、セオリーのシーズンコレクションと連動し、ブランドに刺激やインスピレーションを与えているニューヨークのカルチャーを発信するオフィシャルマガジンです。

アート、食、建築、デザイン、ファッションなど、多岐にわたる分野で活躍するクリエイターのポートレートやライフスタイルストーリーを通じて、長年の顧客から新たな読者まで、ブランドの世界観を深く知る機会を創出します。

ニューヨークを背景に、セオリーの根幹となる価値観である「好奇心」「協働」「スタイル」を反映した内容となっています☆

オフィシャルマガジン「THEORIES」

創刊日：2025年10月25日(土)

配布店舗：青山店、麻布台ヒルズ店、TOKYO店、GINZA SIX店、NEWoMan高輪店など

特設サイト： https://www.theory.co.jp/styling/theory_magazine/

※なくなり次第終了となります。

セオリーの店舗などで無料配布されるオフィシャルマガジン。

ニューヨークで制作を行うクリエイターのポートレート、素材と造形を探る静物ストーリー、ライフスタイルの物語などが掲載されます。

創刊号 特集

創刊号では、伝説的なスタイリストであり、セオリーと頻繁にコラボレーションを行っているトニー・グッドマン氏を特集！

時代を超越した氏の美意識が、アメリカのファッションをどのように定義づけてきたかを掘り下げます。

また、コメディアンのキャット・コーエン氏、アーティストのエミル・サンズ氏、シェフのロゼ・トラオレ氏のインタビューも掲載。

セオリーのブランドアイデンティティを具現化するクリエイターたちの協力のもと制作されました。

創刊記念イベント 「THEORIES」キオスク

開催期間：2025年10月25日(土)〜10月30日(木)

開催場所：セオリー青山店

マガジン創刊を記念し、セオリー青山店にて特別なインスタレーションが登場！

セオリーのホームタウンであるニューヨークの街をイメージした「THEORIES」キオスクが設置されます。

期間中は、人気ベーカリー「THE CITY BAKERY(ザ シティ ベーカリー)」とコラボレーションしたコーヒーやクロワッサンも数量限定で楽しめます☆

青山店限定Tシャツ

価格：13,200円(税込)

販売期間：2025年10月25日(土)〜10月30日(木)

販売場所：セオリー青山店

サイズ：XS, S, M, L (ユニセックス)

※なくなり次第終了となります。

創刊記念イベント期間中、セオリー青山店限定で特別なTシャツが発売されます！

シーズンテーマである「Made by NYC」とセオリーのロゴがプリントされた、ユニセックスデザインです。

セオリー青山店

所在地：東京都港区南青山5-5-5 1F/2F

電話番号：03-5766-5270

営業時間：11:00-20:00

特設サイト： https://www.theory.co.jp/information/japan_flagship_aoyama/

セオリーが新たに発信する、ニューヨークの魅力とブランドの世界観。

オフィシャルマガジン「THEORIES」を手に取って、刺激的なカルチャーに触れてみませんか。

青山店での創刊記念イベントや限定Tシャツもお見逃しなく！

セオリー初のオフィシャルマガジン「THEORIES」創刊と記念イベントの紹介でした。

