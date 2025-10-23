ギフトに最適なアイテムが多数登場！グローバルフォルムコンクリート MAM CAFE STORE 有楽町マルイ期間限定ショップ

株式会社グローバルフォルムコンクリートが展開する食品ブランド・MAM CAFEが運営するショップ「MAM CAFE STORE」が、有楽町マルイ1階に期間限定で出店します！

期間は2025年10月25日(土)から11月6日(木)までの13日間。

リニューアルしたばかりの最中(もなか)シリーズを中心に、ギフトに最適なアイテムが多数登場します。

「古き良きを、新しく。」をテーマとしたフードギフトブランド「MAM CAFE」

有楽町マルイに期間限定ショップ「MAM CAFE STORE」が登場します！

店頭では、この秋リニューアルしたばかりの最中シリーズを中心に、内祝や帰省土産、お歳暮、御年賀などに最適なフードギフトやセレクト雑貨が多数紹介されます☆

出店場所：有楽町マルイ 1階カレンダリウム【F-01区画】

出店期間：2025年10月25日(土) - 2025年11月6日(木)

営業時間：11:00 - 20:00 ※最終日11月6日(木)のみ 11:00 - 18:30

有楽町マルイ1階のイベントスペース「カレンダリウム」に、13日間限定でオープン。

アクセスしやすい場所で、MAM CAFEのアイテムを直接手に取って選べるチャンスです！

最中(もなか)シリーズ

MAM CAFEの代表アイテムである「最中シリーズ」は、日本の伝統美を視覚化した、贈り物にふさわしい色彩と上質さが魅力です。

富山県産のもち米を使用し、石川県金沢市で熟練の職人が丁寧に焼き上げた最中は、香ばしさが格別！

洋風スープをメインに、お吸い物、お味噌汁、お茶漬け、混ぜごはんの素、炊込みごはんの素など、バラエティ豊かなラインナップが特徴です。

単品37種、6個入ギフトセット3種に加え、季節限定アイテムも登場します☆

TOKYO LIMITED SOUP MONAKA SET 3個入

今回のPOPUP店頭のみで販売される、限定デザインのスープ最中セットです！

「ちょっとしたお手土産やご挨拶に」「日常の中で“贈る楽しさ”“受け取る喜び”を感じられるもの」を意識した特別な仕様。

生産数に限りがあるため、見つけたらぜひ手に入れたいアイテムです！

※公式オンラインでの販売予定はありません。

選べるギフトセット

MAM CAFEの魅力のひとつが、好きな最中を選んでオリジナルのギフトセットを作れること！

贈るシーンや相手を思い浮かべながら、自由に組み合わせを楽しめます。

箱は3個用、6個用、9個用、12個用、15個用の5タイプが用意されています。

迷ったときは、MAM CAFEセレクションの6種が詰まったセットもおすすめです。

冬季限定 お汁粉最中

寒い季節にぴったりの、冬季限定「お汁粉最中」3種も店頭に登場予定です。

見た目も可愛らしく、心も体も温まる優しい甘さが楽しめます！

見た目も華やかで、選ぶ楽しさもあるMAM CAFEの最中シリーズ。

東京限定セットや冬季限定品など、今だけの特別なアイテムに出会えるチャンスです！

大切な人への贈り物や、自分へのご褒美を探しに、ぜひ足を運んでみてください。

有楽町マルイで開催される「MAM CAFE STORE」期間限定ショップの紹介でした。

