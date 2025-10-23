ギフトに最適なアイテムが多数登場！グローバルフォルムコンクリート MAM CAFE STORE 有楽町マルイ期間限定ショップ
株式会社グローバルフォルムコンクリートが展開する食品ブランド・MAM CAFEが運営するショップ「MAM CAFE STORE」が、有楽町マルイ1階に期間限定で出店します！
期間は2025年10月25日(土)から11月6日(木)までの13日間。
リニューアルしたばかりの最中(もなか)シリーズを中心に、ギフトに最適なアイテムが多数登場します。
「古き良きを、新しく。」をテーマとしたフードギフトブランド「MAM CAFE」
有楽町マルイに期間限定ショップ「MAM CAFE STORE」が登場します！
店頭では、この秋リニューアルしたばかりの最中シリーズを中心に、内祝や帰省土産、お歳暮、御年賀などに最適なフードギフトやセレクト雑貨が多数紹介されます☆
出店場所：有楽町マルイ 1階カレンダリウム【F-01区画】
出店期間：2025年10月25日(土) - 2025年11月6日(木)
営業時間：11:00 - 20:00 ※最終日11月6日(木)のみ 11:00 - 18:30
有楽町マルイ1階のイベントスペース「カレンダリウム」に、13日間限定でオープン。
アクセスしやすい場所で、MAM CAFEのアイテムを直接手に取って選べるチャンスです！
最中(もなか)シリーズ
MAM CAFEの代表アイテムである「最中シリーズ」は、日本の伝統美を視覚化した、贈り物にふさわしい色彩と上質さが魅力です。
富山県産のもち米を使用し、石川県金沢市で熟練の職人が丁寧に焼き上げた最中は、香ばしさが格別！
洋風スープをメインに、お吸い物、お味噌汁、お茶漬け、混ぜごはんの素、炊込みごはんの素など、バラエティ豊かなラインナップが特徴です。
単品37種、6個入ギフトセット3種に加え、季節限定アイテムも登場します☆
TOKYO LIMITED SOUP MONAKA SET 3個入
今回のPOPUP店頭のみで販売される、限定デザインのスープ最中セットです！
「ちょっとしたお手土産やご挨拶に」「日常の中で“贈る楽しさ”“受け取る喜び”を感じられるもの」を意識した特別な仕様。
生産数に限りがあるため、見つけたらぜひ手に入れたいアイテムです！
※公式オンラインでの販売予定はありません。
選べるギフトセット
MAM CAFEの魅力のひとつが、好きな最中を選んでオリジナルのギフトセットを作れること！
贈るシーンや相手を思い浮かべながら、自由に組み合わせを楽しめます。
箱は3個用、6個用、9個用、12個用、15個用の5タイプが用意されています。
迷ったときは、MAM CAFEセレクションの6種が詰まったセットもおすすめです。
冬季限定 お汁粉最中
寒い季節にぴったりの、冬季限定「お汁粉最中」3種も店頭に登場予定です。
見た目も可愛らしく、心も体も温まる優しい甘さが楽しめます！
見た目も華やかで、選ぶ楽しさもあるMAM CAFEの最中シリーズ。
東京限定セットや冬季限定品など、今だけの特別なアイテムに出会えるチャンスです！
大切な人への贈り物や、自分へのご褒美を探しに、ぜひ足を運んでみてください。
有楽町マルイで開催される「MAM CAFE STORE」期間限定ショップの紹介でした。
