デジタル技術を活用して町役場の業務効率化を図る実証実験が行われた山形県小国町で23日、実験成果の発表会が開かれました。年間で1465時間もの作業時間を削減できるという見込みが示されました。



小国町は人口減少の影響で職員が減り、役場業務の効率化が急務となっています。こうした中、町は2023年、NTT東日本と連携協定を結び、デジタル技術を活用した業務効率化の実証実験を行っていて23日、実験の成果が発表されました。





NTT東日本マーケティング担当・樋口 絢大さん「作業時間の削減が見込まれるので今まで対応できなかった対人関係やほかの課題に対する作業ができるので地域社会の課題解決につながるのではないかと実感している」今回実験を行ったのは町民が要介護認定を受けるための申請などに関する業務です。実験では、申請の際にこれまで町役場に出向く必要があったものをウェブでの申請ができるようにしました。また、その後の審査で職員やケアマネージャーが申請者の自宅を訪問した際に独自開発のアプリを活用して決められた選択肢から健康状態を記入できるようにしました。これにより、書類の作成時間が大幅に削減できるということです。小国町の人口から、要介護認定の申請や更新などで年590件の作業が発生すると想定したところ年間で1465時間もの作業時間を削減できる見込みということです。小国町総務企画課・木村 明宏DX推進担当係長「これまで当たり前だった業務をアプリ化することで大きな効果が見込まれることに驚いている。ほかの業務でもアプリ化して業務改善ができると思うので地域DXの推進につながればいい」小国町では現在、職員7人、ケアマネージャー9人の16人で業務にあたってます。町では業務過多の状態にあるとして今年度内にこのサービスを実際に導入し、その後人員の再配置について検討する方針です。