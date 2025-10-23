早大からはエースの伊藤樹（仙台育英）が楽天から2位指名を受け、続けて田和廉（早実）も巨人から2位指名となった。野球部の安部寮で伊藤樹を祝福している最中に指名を受けた田和は「何が起こったのか頭が真っ白になりました」と指名されるか不安の中、予想外の上位指名にびっくり仰天したという。

伊藤樹は秋田出身ながら中学（秀光）＆仙台育英と楽天は“地元”。「中学の校舎が球場の近く。歓声も聞こえるくらい。小学校の時に楽天ジュニアに入り、これがボクの野球の原点。試合を作れる能力はあると思うので、1年間ローテーションに入って投げたい」と来季のプランも明かした。リーグ戦では現役最多の21勝をマーク。150キロの速球に多彩な変化球、制球力が武器。「楽天には岸さんがいるので、一つでも吸収していきたい」とベテラン右腕に“弟子入り”する予定だ。「本当は1位を目指して4年間やってきたので悔しい思いもある」と本音をのぞかせながらも息の長い投手を目指す。

巨人から指名を受けた田和は本人もチームメートも驚きの2位指名に寮の中が大騒ぎとなった。そうだいでは抑え役を務め、サイドスローよりやや上から投げるスタイル。2年春は153キロをマークし、球速が違うシンカーも武器。トミージョン手術を経て復活し指名を勝ち取った。「ボクの独特なアングルから投げるスタイルを買ってもらったと思う。巨人は中継ぎも充実しているけど、ストレートも変化球も磨いて後ろの方で投げたいです」と意欲を見せた。2年春の投球には戻っていないが、逆に伸びしろは十分。対戦したい相手を聞かれると「森下さん、佐藤さん、大山さんのいる阪神のクリーンアップに投げてみたい」と伝統のGT戦に力勝負を挑みたいという。

1年間投げられなかった辛さを糧に成長した田和。巨人でも抑えを目指して投げるつもりだ。