キング・オブ・スキーが今季限りでの現役引退です。



北安曇郡・白馬村出身でスキーノルディック複合オリンピック銀メダリストの渡部暁斗選手が24日会見を開き、今シーズン限りでの「現役引退」を表明しました。渡部選手は「2月のイタリアで満開の桜を咲かせて終わりたい」とオリンピックへの意欲を見せています。



渡部暁斗選手 午後4時すぎ

「今シーズンへの意気込みと今シーズン限りでの現役引退をみなさまにお伝えしたくきょうはお集まりいただきました」





報道陣の前で先ほど今シーズン限りでの現役引退を表明した白馬村出身でスキーノルディック複合の渡部暁斗選手・37歳。渡部暁斗選手は2006年のトリノから「5大会連続」でオリンピックに出場。「2014年」のソチオリンピックでは「銀メダル」を獲得。以来3大会連続でメダルを獲得しています。さらに「2018年」にはワールドカップの総合優勝を果たし、「キング・オブ・スキー」の称号を手に。今年3月には、スキー界で最も権威のある「ホルメンコーレン・メダル」を受賞しました。23日は地元・白馬村のジャンプ競技場で練習を公開し報道陣を前にラージヒルを3本飛びました。渡部選手「ギリギリいいジャンプ出せましたね」練習後には地元の子供たちから寄せ書きが送られる場面も。白馬南小学校5年長澤世羅さん「みんなで書きました。オリンピック頑張ってきてください」渡部兄弟「ありがとうございます。」寄せ書きには優勝を目指してほしいという願いが…渡部暁斗選手「みんなの気持ちをしっかり受け取って今シーズンも頑張りたいと思います。その先にみんなの目標になれるような選手であり続けてそれでみんなにいいニュースを届けられるように頑張りたいと思います」して午後に長野市で開かれた記者会見。今シーズン限りでの現役引退を表明した理由について渡部選手は…。渡部暁斗選手「コロナ下でのスポーツの存在意義を考えてその気持ちを持ったうえで競技に取り組んだ時間を過ごして自分の中で腑に落ちて頭の中が整理された感じ。これで終わりでもいいじゃないかと思えたのが一番のきっかけ」来年2月の自身最後となるオリンピックに向けては、古典の『徒然草』を引用し特別な表現で語りました。渡部暁斗選手「花は盛りに、月はくまなきをのみ見るものかは ただ花びらの最後の一枚が散っていくのを寂しく待つつもりはなくて2月のイタリアで季節外れの満開の桜を咲かせて終わりたい。春の段階よりはいい状態であることは間違いない何か奇跡を起こす種まきはできたんじゃないかそれを咲かせるためにどんな戦いができるかだと思います」