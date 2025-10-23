「バーン」を覚えたことが嬉しいのか乱用するワンコ。ついには「おすわり」と言われてもまさかの行動に…？反響を呼んだ話題の投稿は、記事執筆時点で6.5万回再生を突破。「可愛すぎて許しちゃう」「ズッコケうまいｗ」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：『バーン』を覚えた犬に『おすわり』と言ってみた結果→予想を裏切る『まさかの動き』】

何度も「おすわり」と言うのに…？

TikTokアカウント「ole_20220322」に投稿されたのは、ミニチュアダックスフンド「オーレ」くんの爆笑必至のお姿。オーレくんに『おすわり！』と何度も声をかけると、ゴロゴロと激しく転がり「どう？」とばかりに投稿者さんを見つめたとか。

そのお顔もなんだか得意気なドヤ顔だったそう。実は最近、撃たれたふりをして倒れる『バーン』を覚えたというオーレくん。新技を披露したくて仕方がないのかもしれません…！

何度も転がる可愛いオーレくん

おやつを見せるとオーレくんのテンションはMAX！「ぐぁぁ」と荒ぶる声を出し、高速ゴロンを何度もお披露目したそう。

なかなかおやつをくれないことにご立腹し、ドンドン！と地団駄を踏んで抗議する場面も。何度も転がるのは、初めて『バーン』が成功したときの投稿者さんの笑顔が忘れられないのかもしれません。これからもお茶目な姿で多くの人を笑顔にしてくださいね。

この投稿には「可愛すぎて許しちゃう♡」「もうこれでいっかｗ」「ズッコケうまいね(笑)」などのコメントが寄せられています。

「バーン」を覚えるまでの微笑ましい光景

オーレくんが『バーン』を習得するまでの微笑ましいシーンが、別投稿に紹介されています。指でピストルの形を作りオーレくんに向けると「やめて！」とばかりに前足で止めてきたそう。短いお手手で何度もシュッと止めに入る姿は愛くるしい限り。

こんなに拒絶する理由は分かりませんが、ここから『バーン』を覚えたのかと思うと感動すら覚えます…！これからも投稿者さんと楽しく新技を習得してほしいものです♡

TikTokアカウント「ole_20220322」には、オーレくんの愉快な日常が紹介されています。チャーミングなオーレくんに癒されてくださいね。

