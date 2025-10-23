仲良し姉妹犬の心温まるお散歩風景が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で96万3000回再生を突破し、「愛しくて涙が出ます」「ほんとに嬉しそう」「関係性に感動した」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：車椅子が必要な16歳の老犬→妹犬がリードを…思わず泣けてくる『お散歩の光景』】

車椅子が必要な16歳の老犬

Instagramアカウント「sakura_rin_mimi」の投稿主さんは、『さくら』ちゃん、『凛』ちゃん、『わさび』くんという3匹のわんこと暮らしています。最年長のさくらちゃんは、なんと16歳のシニア犬！病気のため、自力での歩行が難しくなってしまったといいます。

そんなさくらちゃんのお散歩は、専用の車椅子が欠かせません。そして、車椅子のリードを引くのは…なんと凛ちゃん！まるで犬そりのように、車椅子に乗ったさくらちゃんを引いて歩くのだそうです。

絆を感じる光景に感涙…

凛ちゃんは、さくらちゃんのことが大好き。車椅子を引きながら、たびたび振り返って「楽しんでる？」と確認するといいます。

一方、さくらちゃんも、凛ちゃんと一緒にお散歩できるのが嬉しくて仕方ない様子。凛ちゃんのリードが上手だからか、自分で走っているような気分になるのかもしれません。お散歩中のさくらちゃんは、とってもいい笑顔をするのだそうです。

その証拠に、帰りの車内では、「まだ遊びたい！」と不満気な表情をしていたというさくらちゃん。愛情あふれる姉妹の光景に、見ている方まで心が洗われてしまいますね…！

この投稿には「2匹を見てると涙がでてきちゃいます」「愛おしいってこういう気持ちなんですね」「こんな素敵な日が１日も長く続きますように」などの温かなコメントが寄せられています。

気遣い上手な凛ちゃん

末っ子のわさびくんが、さくらちゃんの車椅子を引くこともあるそうです。しかし、やんちゃなわさびくんは、さくらちゃんのペースに合わせることがちょっぴり難しい様子。どうしても自分の行きたい方向に行ってしまうため、結局凛ちゃんに交代することがほとんどだといいます。

さくらちゃんの様子を見ながら、負担にならないようにリードを引ける凛ちゃん。段差のあるところでは一旦立ち止まって、Uターンすることもあるそうです。

気遣い上手な凛ちゃんはもちろん、わさびくんの天真爛漫な空気感も、さくらちゃんのパワーになっているのではないでしょうか♪

さくらちゃん＆凛ちゃん＆わさびくんの日常はInstagramアカウント「sakura_rin_mimi」の他の投稿からチェックすることができます！

写真・動画提供：Instagramアカウント「sakura_rin_mimi」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。