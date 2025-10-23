北陸新幹線の大阪までの延伸をめぐり、石川県選出の国会議員らでつくる研究会が22日、現行の小浜・京都ルートの費用対効果が、着工の条件となる1を大きく下回るとの独自の試算結果を公表しました。これについて石川県の馳浩知事は23日の記者会見で、「専門家がはじいた独自の試算結果だ」と強調した上で「政府が示すデータが知りたい」と述べました。

現行の小浜・京都ルートでは費用対効果、いわゆるB/Cが着工の目安とされる1を大きく下回ったことについて問われると「私は、今は小浜派。でもその足元は揺らいでいる」と述べました。

馳知事は5月の建設促進大会の場で米原ルートを含めた再検討を求めていて、米原ルートについては23日、「京都の課題を解決できなければ、セカンドベストかもしれない」との見解を示しました。

また、これまで延伸ルートを議論してきた自民・公明の議員でつくる与党プロジェクトチームの今後のあり方が問われる中、馳知事は「新たな連立政権で舞台を早く整えてほしい」と議論の進展を強く求めました。

「自民・維新のPTで議論を」佐々木国交副大臣で「役者が揃った」

以下、23日の記者会見での北陸新幹線延伸に関する馳知事の発言を全文掲載します。

Q. 独自試算をご覧になった感想は？

きのう、県関係国会議員でつくる自主研究会が中川富山大学特別研究教授、京都大学の名誉教授に依頼して、小浜・京都ルートや米原ルートなどの費用対効果、B/Cを独自に試算し、発表したことは承知しております。3度にわたり、認可着工が見送られる中、岡田さんの自主研究会は、さまざまな選択肢を幅広く検討すべきとの趣旨から、積極的に活動されているものと受け止めています。参議院選挙の後、与党整備委員会の委員長である 西田昌司参議院議員が、国交省にルートの再検証をさせるという旨の発言をされていますが、それは、どのようなスケジュールや、どのような手法で再検証が行われるのか、実はまだ明らかになっていません。また高市新政権で、与党PTや整備委員会などの体制がどのようになるかも分かっていません。つまり与党PTは今まで自公でしたよね？どう考えてもこれからは自民・維新の与党PTになると思われます。従って今回の座長の岡田先生にも、新たな政権にどのような会議体が設けられるのか収集をし、国交省ができるだけ速やかに費用対効果などのデータを公表してほしいという、こういうふうに発言されたと聞いています。石川県としては今後、新たな連立政権において議論が進んでいくことを期待しております。特に、佐々木紀国交副大臣には、連携を密にして、石川県の思いというものを届けていきたいと思いますし、岡田先生は国会側、佐々木先生は政府側と、両方に役者が揃ったというのが私の受け止めであります。今後よりいっそう連携を強化してまいります。独自試算を「政府がオーソライズできるのか」

Q. 各ルートの数字については？

これは中川先生がお出しになった数字ですよね？間違いありませんね？ はじいたのは中川先生ですよね？ということは、これ重要な問題なんですよ。これ岡田先生の勉強会でしたが、専門家が弾いた数字は、本当は政府がはじいたらどうなるのか、そこを知りたいんですよ。そのデータをもとにですね、私ども沿線の北陸新幹線整備促進期成同盟会、各県知事、経済界入っています。私どもに政府がはじいたデータというものをお示しいただいて、議論してほしいです。渡された、おそらくPTの中が、整備委員会の中で閉ざされた議論するのは私も国会議員をやっていたのでわかります。 だけども、そのデータを政府が出したデータを沿線の国会議員、あるいは与党PT、整備委員会で議論される、やっぱりその舞台を早く整えてほしい。整えたら、議論をしてほしい。議論をしたら、データを出してほしい。データが出たら、2016年に出したデータと比べてほしい。 どこがいいんですかっていう選択肢を示してほしい。私これ、非常に熱を持って語っているつもりですが、今現実政府が持っているデータは小浜案です。現実、いま現在、政府がお示しをされているのは、小浜案だけなんです。ここをブレークスルーするために、岡田委員会ができて、専門家と言われる中川先生からこうしたデータが出てきた。これは本当に政府がオーソライズできるんでしょうか。関心はそこですよね。そのことは議論を先に進めていくベースになりますし、沿線の知事、また議会、北経連など経済団体にお示しをいただき、そしてそのことはですね、これは北陸新幹線だけではなくて、整備新幹線、つまり北海道から九州まで全てのエリアにおける整備新幹線の政策推進に国土強靱化に繋がると私は思います。「今は小浜派」だけど「足元が揺らいでいる」

Q. 試算が今後の議論に与える影響は？

これも改めて申し上げますとが、私は現行案を認めなければいけない立場にあるんです。小浜派なんです私は、今は。だけどその足元が揺らいでますよねっていうことを県民会議でも率直に申し上げました。なぜならば、3年間も認可着工が先送りになってるんです。私ども地方と制度の約束ですよ。それが3年も先送りされるということは、これはいかがか。したがって、だから本当は知事という立場ではやっちゃいけないはずなんですけど、たらればを言ってるんですよ。これ以上延ばせないでください、認可着工を。小浜ができないという状況ならば、セカンドベスト、サードベスト？もしかしたらセカンドベストがベストかもしれない。この議論をそろそろしてください。そのために一番大事なこと、ここが合意できたところは、京都がおっしゃっている課題7項目を解決する努力を見せてください。ここに尽きると思っています。私はたらればの話をするので、杉本さんをイライラさせた可能性はありますが、また、米原なんて言うと、滋賀県知事をイライラさせた感がありますが、私は何回も言いますけど、たらればで言ってるんです。しかしそのたらればは京都の7項目を見れば見るほどですね、たらればじゃなくなるんじゃないかな。このことはですね、私はむしろ知事という立場で、石川県の立場で早く繋いでほしい、安く、料金も安い方がいい、沿線のみんなが早く乗れるようになってほしい、大阪・関西からも、早く来ていただきたい、そんな思いで申し上げています。