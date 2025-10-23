シャープは、独自の送風設計で高い速乾性能を実現したディンプルフロードライヤー「IB−P300」を発売する。

同機は、新開発の「速乾ディンプルノズル」を採用した送風技術「ディンプルフロー」を搭載した。吹出口先端の内側に、ゴルフボールの表面にあるようなディンプル（くぼみ）を施すことで空気の抵抗を抑え、同社独自の生物模倣技術「ネイチャーテクノロジー」を活用した「アマツバメファン」が生み出す高速風を、勢いよく送り出すことができる。コンパクトながら、大風量4.8m3／分（IEC規格に準拠）を実現した。ハンドル部分は折り畳みが可能で、省スペースに収納できる。



「IB−P300」（左から：ブラック系 アッシュブラック、ホワイト系 ソフトホワイト、パープル系 グレイッシュパープル）

また、電源コードには耐久性を高める「二重被覆コード」と「コードプロテクター」を採用。ドライヤーの故障原因の一つであるコード断線に配慮した設計で、10万回以上のコード屈曲試験もクリアしている。さらに、静電気を抑えキューティクルを保護するマイナスイオンを搭載。紫外線ダメージからも髪をまもる。

プラズマクラスターイオンによる美髪効果が好評の「Plasmacluster Beauty」シリーズに加え、手軽に使える同機を新たにラインアップ。使用シーンやニーズに応じた選択肢が広がった。

主な特長は、高風圧に導く「速乾ディンプルノズル」と「ネイチャーテクノロジー」を活用した「アマツバメファン」でコンパクトながら高い速乾性能を実現した。断線故障を抑制する「二重被覆コード」と「コードプロテクター」を採用している。静電気を抑えてキューティクルを保護するマイナスイオンを搭載したという。

［小売価格］オープン価格

［発売日］10月23日（木）

シャープ＝https://jp.sharp