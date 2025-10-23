ゴディバジャパンは、「ベビー母恵夢 チョコレート」を10月31日から、愛媛県松山市のいよてつ高島屋、11月7日から四国地方内の一部ゴディバショップで数量限定販売する。さらに、11月14日から取扱店を全国の一部ゴディバショップ、GODIVA cafe、GODIVA GO！および全国の一部ゴディバアウトレット店に拡大する。

ゴディバから、お菓子の優しい味わいを表現し、母・恵・夢の漢字を当てはめた母恵夢本舗の「ベビー母恵夢」にチョコレートを加えることで食感と香りに奥行きを持たせた「ベビー母恵夢 チョコレート」を発売する。

カカオの深みをしっかり感じさせながらも、「ベビー母恵夢」らしいやさしい口どけを損なわないよう、濃厚なチョコレート感と、なめらかな舌触りの両立のために試作を重ねた、理想の口どけが完成した。

「ベビー母恵夢 チョコレート」は、ベルギー産ダークチョコレートとチョコレートチップを練り込んだ餡を、バターを使ったなめらかなココア生地で包んだ。

母恵夢本舗開発部 山崎友二朗氏は、「母恵夢は餡をクッキー風の生地で包んだ和菓子だが、世界を代表するチョコレートブランドであるゴディバとコラボレーションするお菓子を母恵夢でどう表現するのかを考えたときに、和菓子でありながら和菓子を感じさせないチョコレートのような、なめらかな食感のお菓子を頭に浮かべた。チョコレートのような、とろけるような食感でありながら、最後に少しほろっとした餡の和菓子感も残るよう、餡の練り具合や火加減に試行錯誤した。和菓子でありながら食感、風味もチョコレートを強く感じさせるお菓子に仕上がったと思う。独特の食感とチョコレートの風味を楽しんでもらえるとありがたい」とコメントしている。

［小売価格］

ベビー母恵夢チョコレート：280円

ベビー母恵夢チョコレート4個入：1198円

ベビー母恵夢チョコレート10個入（いよてつ高島屋店限定）：2993円

（すべて税込）

［発売日］10月31日（金）

ゴディバジャパン＝https://www.godiva.co.jp