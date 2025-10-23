丸山桂里奈、結婚6年目突入！ 恋人時代の2ショット公開も“大きな喧嘩”を「いやホントに言葉って大切…」
元サッカー日本女子代表でタレントの丸山桂里奈さんは10月23日、自身のInstagramを更新。元プロサッカー選手の本並健治さんと結婚して6年目に入ったことを報告し、交際時代の写真を公開しています。
【写真】丸山桂里奈＆本並健治、初々しさ溢れるツーショット
この投稿には、「話し合って理解を深め合えるお二人のバランスがとても羨ましいです」「これからも素敵なご夫婦でいてくださいね」「末永くお幸せに」「いやホントに言葉って大切…伝えるってことはホントに大切です」「結婚5周年おめでとうございます」と、祝福や共感の声が寄せられています。
(文:勝野 里砂)
話し合いの重要さ語る丸山さんは「夫婦になって5年。6年目突入〜」とつづり、4枚の写真を掲載しました。交際時代のものだという写真には、肩を組み顔を寄せ合う2人のむつまじい姿が写っています。丸山さんは、最近“より大きな喧嘩”をしたことを明かしつつ、「でも、こうして喧嘩をしてお互いの意見をぶつけあって話し合う事が私たちのスタイルで、合っている気はします」とコメント。「これからもみなさま、私たちを見守ってください」と結びました。
他の投稿では？丸山さんは19日にもInstagramを更新し1本の動画を公開。マネージャーと子どもが遊んでいる様子です。投稿では「みんなの優しさいっぱいで優しい子に育ってます」とつづり、子どもの成長を喜ぶとともに、周囲への感謝の気持ちも述べていました。
