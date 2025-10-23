「プロ野球ドラフト会議 ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ ｂｙ リポビタンＤ」（２３日、都内ホテル）

ドラフト会議が行われ、支配下で７３人、育成で４３人が指名を受けた。一方でプロ志望届を提出し、候補に挙がっていた選手が指名漏れに涙を飲んだ。

高校生ではＵ−１８にも選出された大阪桐蔭の主将でエース・中野大虎投手は育成指名では入団しないと断りを入れていたこともあり、指名漏れ。甲子園出場組では仙台育英・吉川陽大投手、未来富山・江藤蓮投手、浦和学院・垣内凌外野手らが無念の結果に。甲子園未経験ながら注目された西条の宇佐美球児投手も漏れた。

大学生では今春に東京六大学で戦後１８人目の三冠王に輝いた立大・山形球道外野手が順位縛りとみられ、呼ばれず。３年春に打率・４７９で東京六大学リーグ首位打者となった早大・尾瀬雄大外野手も支配下のみの入団希望で、指名漏れとなった。

青学大バデルナ・フェルガス投手、智弁学園で阪神・前川らと夏の甲子園準Ｖを経験した立大のエース・小畠一心投手、元ロッテの父・渡辺俊介氏と同じアンダースロー右腕の東大・渡辺向輝投手、慶大で２年秋神宮大会Ｖ腕のエース・外丸東眞投手は昨秋から右肩痛などに苦しみ、指名されなかった。

社会人では大阪桐蔭で全国制覇も果たしたＨＯＮＤＡ鈴鹿・川原嗣貴投手、呉港高時代に４８本塁打のＪＦＥ西日本・田中多聞外野手。独立リーグでは阪神・佐藤輝明内野手の弟で堺シュライクス・佐藤太紀内野手が、兄に続くプロ入りはならなかった。

【高校生】仙台育英・吉川陽大投手、未来富山・江藤蓮投手、大阪桐蔭・中野大虎投手、西条・宇佐美球児投手、鳥栖工・松延響投手、浦和学院・垣内凌外野手、花咲徳栄・田島蓮夢外野手

【大学生】青学大・バデルナ・フェルガス投手、立大・小畠一心投手、明大・高須大雅投手、明大・久野悠斗投手、慶大・外丸東眞投手、東大・渡辺向輝投手、近大・野間翔一郎外野手、早大・尾瀬雄大外野手

【社会人・独立リーグ】ＨＯＮＤＡ鈴鹿・川原嗣貴投手、日本生命・谷脇弘起投手、ヤマハ・沢山優介投手、東芝・萩原義輝捕手、ＪＦＥ西日本・田中多聞外野手、ＥＮＥＯＳ・村上裕一郎外野手、堺シュライクス・佐藤太紀内野手