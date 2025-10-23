いい加減、子離れしてほしい。娘を“束縛”する母のLINEに、悩む日々【ママリ】

母親とのLINEがストレス…

毎日母親と7時から21時ごろまでラインのやりとりが続きます。



こちらも用事をしていたり、仕事をしていたりするので、2～3時間は間が空いたりはあるものの、大体いつ見てもLINEのポップアップがついている状態で、少し疲れてしまいます。



それで、LINEスタンプや短文で返したりすると、もうスマホ解約しようかな、ないがしろにされて寂しいし辛い思いをするだけだ、と言われます。



おそらく依存性パーソナリティ障害だと思うのですが、本人も少し自覚があるようで、それを「病気だから」と開き直っている感じもします。



こちらが孫の話をしても、「そうなんや」の一言やLINEスタンプで返すだけのことも多く、とにかく自分の話を聞いてほしい、反応が欲しい、という一方的なものであることも、ストレスに感じる要因のひとつです。



とはいえ、母は独居なので寂しいのも本音だと思うと、このままの関係を保つのがベストなのかなとも思います。



同じような関係性の方いらっしゃいますか？

実の母娘だからといって、何でも受け入れられるわけではないですよね。この記事では、毎日朝から晩までLINEをしてくる母親に困っているといった投稿を紹介します。母親と一日中LINEをすることに疲れてしまった投稿者さん。スタンプや短い言葉で返事をすると、母親からはないがしろにされているといった落ち込んだような内容を返されて…。

一人暮らしをしているせいか、投稿者さんの母親は少し気弱になっているようです。病気の可能性もあるとのことで、投稿者さんも無視はできず、できるだけLINEを返すようにしているのだとか。



けれど、どんなに大切な家族でも、対応し続けるのは心が疲れてしまいますよね。母親を思う気持ちは大事ですが、それ以上に自分の心と体を守ることも大切です。

母親との関係性に悩む投稿者さんにさまざまなアドバイスが…

この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。

とりあえず非表示にしたらどうですか？で、返せる時に返す。

遅いとか蔑ろにして悲しいとかなんか言われても、こっちにもこっちの生活があるわけだし、、そういう人ってスマホ解約しようかなとかメンヘラ発動しても明日にはケロッとしてますよ。辛いし寂しいとか言われても、連絡次の日にして「おはよー！昨日はごめんねー！」って返せばまた元通り、病気なら尚更、明日も明後日もまた繰り返します。何言われても、あ～ハイハイまた言ってますねって感じです。うちの母がそうですよ。メンヘラ長文してきておいラインきても余裕で24時間未読無視とかしてます笑 昔は一緒に落ち込んだ気分になってましたが、そういう負のオーラの関係は自分のためにも断ち切っていくべきだと気づきましたね😅



例えばの提案なのですが、ママリさんの都合のよい時間帯に少しだけ電話やビデオ電話で10分ほどお話してはどうですか？

このままでは自分の生活との両立が難しくなるとのことで、メッセージを非表示にしてみてはという提案がありました。確かに非表示にすれば通知に悩まされることもなく自分のタイミングで見て返事もできますよね。また、ビデオ通話にしてみるという案も、会話することでLINE上でのやり取りを減らせる可能性もあります。



母親も心配ですが自分の心も大切に、適度な距離感を保っていってほしいですね。

