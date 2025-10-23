【PRADA BEAUTY、JILL STUART...】ときめくアイテムが勢ぞろい♡ 2025年最新「ホリデーコフレ」をご紹介！

待ちに待ったホリデーコフレのシーズン到来！今回は、ときめくアイテムが勢ぞろいな「ホリデーコフレ」をご紹介します。PRADA BEAUTYのクラッチ セットや、JILL STUARTのリボンをふんだんにあしらったコフレなど、魅力的なアイテムが目白押し♡ ぜひチェックしてね。

Ray的♡ テンションがあがるきゅんなコスメ 今しか手に入らないポーチやケースつきなど、特別なデザインが目白押しなホリデーコフレ♡ ここでは、眺めているだけで心躍るときめくコスメアイテムをたっぷりご紹介！

Item 【PRADA BEAUTY】プラダ ビューティ クラッチ セット（10/31発売） 飾っても映える、トライアングルメタルケース。 まるでアクセサリーのようなビジュのマスカラと、さらに人気カラーのリップスティック「ティエポロ」を中心に、アイコニックなリップバーム2種がリフィルタイプでセットに。 その日の気分にあわせてリップのカスタムを楽しんで♡ 限定メタルケースと人気アイテムセット スコープ ラッシュ エクステンディング ボリュームマスカラ 01モノクローム ウェイトレス リップカラー（スムース ナイロン）B101リップ バーム オプティマイジング ケア U000（リフィル）リップ バー ム ブラッシング ケア U001（リフィル）メタルケース プラダ ビューティ クラッチ セット 25,300円／プラダ ビューティ ※2種のバームはリフィルのみでケースはつきません。

Item 【NARS】フェイス＆ボディパウダー、リップシャイン、リップスティック（10/24発売） 今年のNARSは魅惑的な近未来のようなパッケージが可愛い♡ フェイス&ボディパウダーは、オパールのような透明感でフェイスだけでなくボディも盛れる。 ほかにも、ひと塗りで光をとらえてツヤキラになれるラメグロスや、リップも登場。どんな色ともなじむニュートラルピンク。 オートクチュールのような特別感がたまらない オーラ イルミネイティング フェイス＆ボディパウダー 05098グリーム アフターグロー リップシャイン 271Aエクスプリシット リップスティック 829A 〈上から時計回りに〉オーラ イルミネイティング フェイス＆ボディパウダー 05098 8,140円、グリーム アフターグロー リップシャイン 271A 4,180円、エクスプリシット リップスティック 829A 5,280円／以上NARS JAPAN

Item 【JILL STUART】リボンファッションショー コレクション（10/31発売） リボンファッションショーと題して、ピンクのリボンをふんだんにあしらったコフレが登場！ 多様なリボンで構成された、クラッチバッグのようなポーチつき。溶けこむようにフィットするホワイトクリアのハイライターやピンクトーンの7色アイシャドウも必見。 リボンポーチにときめきが詰まってる♡ ブルームクチュール アイズ リボンファッションショーニュアンスルック リキッドアイライナー リボンファッションショーグロウ ハイライター リボンファッションショーリップ ブロッサム グロウ リボンファッションショーオリジナルポーチ リボンファッションショー コレクション 8,800円／ジルスチュアート ビューティ