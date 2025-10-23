鈴木奈々、元「Popteen」益若つばさ・中村麻美と再会「ギャルだったの信じられない」「エモすぎ」の声
【モデルプレス＝2025/10/23】タレントの鈴木奈々が22日、自身のInstagramを更新。タレントの益若つばさをはじめ元「Popteen」モデルとのオフショットを披露した。
【写真】37歳元ギャルモデル、伝説ギャルと3ショット
鈴木は「この間、益若つばさちゃんと中村麻美ちゃんと焼肉に行きました！」と雑誌「Popteen」（角川春樹事務所）で活躍した益若、現在はアパレルブランド「anuans（アニュアンス）」のクリエイティブディレクターを務める中村麻美とのオフショットを投稿。「2人とも肌が綺麗で小顔！可愛すぎるお二人と遊んで美意識上がりました 美容の情報交換し合ったり恋バナしたり楽しかった」とつづっている。
この投稿には益若が「楽しかったねー！初奈々パパにも会った！」と反応。ファンからは「エモすぎ」「ギャルだったの信じられない」「顔面偏差値高すぎ」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
