◆２０２５年 プロ野球ドラフト会議 ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ ｂｙ リポビタンＤ（２３日）

掛川西高の石川大峨内野手（３年）が中日から育成２位で指名された。後輩たちと一緒にグラウンドで打撃練習に汗を流したあと、トレーニング室で待機。３年生の仲間たちとドラフト速報を見続け、午後７時３０分に自分の名前を確認した。「ホッとしました。本当にうれしい。励まし続けてくれた同級生のおかげです」と目を潤ませた。

同校の高校生がドラフトで指名を受けるのは、１９９９年の鈴木寛樹投手（横浜４位）以来２６年ぶりだ。

１８７センチ、９２キロと大型の内野手で、昨夏の甲子園に７番・一塁手として出場した。しかし、今夏は県大会直前に左手首を骨折し、出番は１打席のみ。不完全燃焼に終わったが、復帰後は新たなステージに向けて練習に励んできた。体重を３キロ増やすなど、体もひと回り大きくなった。

通算１９本塁打の長距離砲で「大きな体を生かしたスイングが強み。一振りで流れを変えるようなバッティングで、ファンを魅了したい」と意気込んだ。