

永瀬正敏、長澤まさみ、大森立嗣監督

長澤まさみ、永瀬正敏、大森立嗣監督が23日、都内で行われた映画『おーい、応為』 公開御礼舞台挨拶に登壇した。

本作は、江戸時代の絵師・葛飾北斎の娘であり弟子でもあった葛飾応為の物語。応為を主演の長澤が演じ、応為の父・北斎を永瀬、応為の友人で北斎の門下生・善次郎（渓斎英泉）を King & Prince の高橋海人が務めた。

公開を迎え、監督の元にも反響の声が届いているという。「永瀬さん、長澤さん、そして海人くんの演技がすごいと。それは僕にとっては一番嬉しいことでした」と語った。

この日は高橋海人は不在だったが、最後の挨拶で監督が「永瀬さん、長澤さんと何回かやらせてもらうのは光栄なことなので…。きょうね、海人がいないのが『おーい、海人！』って言う感じなんですけど」と呼びかけ。

この流れで永瀬が「『おーい、海人！』っていう感じですけど」と引き継ぎ、笑いを誘うと、締めの長澤が「映画館でしか味わえない時間というのがあると思います。この親子の日常を皆さんの日常に取り入れて頂けたら。映画『おーい、海人！』…、あら違う？『おーい、応為』ぜひ映画館の方で御覧ください」と語り笑いを誘った。