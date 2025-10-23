夫の緊急SOS！妊娠中の妻が“鬼”に豹変。ワガママが招く、家庭崩壊の危機【ママリ】

「俺は奴隷か？」妊婦妻のワガママと圧に夫は崩壊寸前

この漫画は著者・神谷もち(@mochidosukoi)さんによる、妊活から子育てまでの女性のリアルな葛藤をつづった物語です。妊娠中、身も心も激変していく女性は、自分でもその「激流」をコントロールできる場合ばかりではありませんよね。自分でもどうすればいいか分からないまま、気持ちがアップダウンしたり、体の調子が整わなかったりします。一方で、その状況に巻き込まれているのは女性だけでなく、一番身近にいる家族も同様なのかもしれません。

主人公の高畑キリコは31歳の女性です。結婚して4年、不妊治療を始めて1年が過ぎました。なかなか順調に進まない不妊治療でしたが、タイミング法から意を決して人工授精にステップアップしたキリコは1回目の治療で妊娠することができました。





妊娠前は周囲に対し「不妊治療をしている人間に配慮がない！」と当たり散らしていたキリコでしたが、妊娠すると一変。「世間や夫、友人が妊婦に配慮がない！」と過剰な配慮を求めるようになります。キリコの変化に夫のりょうじはホトホト疲れ果てていましたが、何とかギリギリのところで踏ん張りながらキリコを支えていました。

もともと「自立していて自分の意見をはっきり言えた」というキリコさんに魅力を感じていたりょうじですが、そうした「ちょっと強めの性格」は不妊治療や妊娠を機に「他者への攻撃性」となってしまったようです。



自分に余裕がなくなると「本来の性格」が出やすいのでしょうが、キリコさんにとってはりょうじさんが見ている今の性格が「もともと持っているもの」だったのかもしれませんね。きりこさん自身の自分の意見を持つ、という強さはとても大事ですが、このまま「意見を向けられる」人への心配りがなくなると、大切な家族も離れていくのではないでしょうか。



家族、特に夫婦は元は他人です。相手への心遣いをすっかり忘れてしまうと「赤の他人」に戻る日も遠くないのかもしれませんね。

