『DOWNTOWN＋』大喜利企画の新写真 出場者の予想合戦が過熱
11月1日に開始する新配信サービス『DOWNTOWN＋』のインスタグラムが、23日に更新。松本人志が仕掛ける「大喜利GRAND PRIX」に関して、新たな写真が公開された。
【写真】この手は誰だ…『DOWNTOWN＋』大喜利企画の新写真
インスタでは「「大喜利GRAND PRIX」の写真公開！大喜利バトルに全力投球中。笑いの嵐が止まらない！」との文言とともに、手元が写った写真がアップされた。
ファンの間では、出場者について予想合戦が繰り広げられている。
【11月1日・3日 配信作品（※一部）】
■松本人志
【オリジナル作品】（11月1日配信）
『7:3トーク』
松本人志がゲストと“とある作業”をしながら交わす「7:3トーク」で、等身大の言葉がこぼれます。テレビでは聞けない小っ恥ずかしい本音も続々と。
『ダウプラボイス』
ユーモアと癒しが融合した新感覚の睡眠導入コンテンツ。松本人志とゲスト芸人が交わす静かなやり取りは、リズムよく耳に溶け込み、クスッと笑った瞬間に肩の力が抜けていく感覚。大きな笑いではなく、小さな微笑みが心を落ち着け、安心とともに眠りへと導きます。
『実のない話トーナメント』
ルールは至ってシンプル。5分間1対1で実のない話をしあい、より面白くない話をしていた芸人の勝利となります。果たして、審査員松本人志を唸らせる「実のない話」王者は誰！？
『大喜利GRAND PRIX』
松本人志が仕掛ける「大喜利GRAND PRIX」がついに幕を開けます！ルールは、芸人自らがお題を作成し、そのお題をライバルたちが回答します。審査員松本人志が“認めた者”だけに与えられる究極の称号を掴むのは誰だ！？
【過去作品】（11月1日配信）
映画「大日本人」「しんぼる」「さや侍」「R100」
【過去作品】（11月3日配信）
FBS福岡放送 「福岡人志」 （2話）
■浜田雅功
【過去作品】（11月1日配信）
「浜ちゃん後輩と行く グアムで休日」（6話）
【過去作品】（11月3日配信）
「浜ちゃん後輩と行く 沖縄の旅」（6話）
■ダウンタウン
【過去作品】（11月3日配信）
VHS「ビジュアルバム vol.りんご『約束』」
