巨人がドラフト1位指名を公言していた鷺宮製作所の竹丸和幸投手（23）の交渉権は、一本釣りで巨人が獲得した。

「部屋でテレビで見てました」。事前指名公表ということもあり、驚きはなかったと語った竹丸。巨人のイメージは「本当に伝統ある、長年プロ野球界を引っ張ってきた球団だと思っています」、好きな球団や憧れの選手は「特にない」とクールに語ったが、プレーしたい選手を聞かれると「やっぱり坂本勇人選手です」と笑みを浮かべた。

父は阪神ファンで、対戦したい選手に本塁打王の「佐藤輝明選手」と答えた竹丸。その阪神とこれから対戦することに「しょうがないので、しっかりそこは対戦したら抑えれるように頑張りたい」と苦笑い。阿部監督が即戦力の先発として期待していると話していたことを聞き「本当に今まで野球をやってきて完投っていうのが片手に収まるぐらいしかないので、これからしっかりスタミナをつけてやっていきたいと思います。しっかりその阿部監督の期待に応えられるように、これからやっていきたい」とプロの世界で投げる日まで、さらなる成長を誓った。

◇竹丸 和幸（たけまる・かずゆき）2002年（平14）2月26日生まれ、広島市出身の23歳。矢賀小2年から野球を始める。二葉中時代は軟式の広島スターズでプレー。祟徳では甲子園出場なし。城西大では4年春の首都大学野球1・2部入れ替え戦で好投し、1部昇格に貢献。1メートル78、69キロ。左投げ左打ち。