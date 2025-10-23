新日本プロレスは23日、東京・後楽園ホールで「SUPER Jr.TAG LEAGUE2025」が開幕した。

A組公式戦、IWGPジュニアタッグ王者のSHO、DOUKI組はジェイコブ・オースティン・ヤング、テンプラリオ組と対戦。両チームともジュニアヘビー級らしいスピーディーな連係を見せる。10分すぎDOUKIのイタリアンストレッチNO・32でOヤングを締め付けるも、テンプラリオのカットで逃れ、脳天砕きでもカウント2。11分28秒、DOUKIが逆さ押さえ込みで勝利し勝ち点2をもぎ取った。

バックステージでDOUKIは「このリーグ戦で俺たちに勝てるヤツ一人もいないんだよ。見ての通りだよ。楽勝だよ」と2本のベルトを手に豪語する。凶器攻撃でパートナーを援護したSHOも「最初から勝ち点よこしとけばよかったんだよ。ボコボコにされずにすんだのによ。ほかのヤツらも無駄な抵抗やめて全部俺たちに勝ち点よこしやがれ。俺たちが真実で俺たちの言うことが真実の言葉よ」と相変わらず暴言を吐きまくる。

続けてDOUKIは「王であり、神であるジュニア最強の王の言葉は違うんだよ。あしたも公式戦。あしたは田口、ドラゴン・ダイヤ。お笑いが俺たちの前に立つ資格もないんだよ」と不敵な笑みで控室に消えた。