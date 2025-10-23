¡Ú¿·Æü¡ÛÃª¶¶¤ÏIWGP¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ø¥Ó¡¼µé¥¿¥¤¥È¥ëÁ°¾¥Àï¤Ë¹õÀ±¥¹¥¿¡¼¥È¡Ö»ØÌ¾¤·¤¿°Ê¾å¤Î·ë²Ì¤Ç±þ¤¨¤ë¡×
¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Ï23Æü¡¢Åìµþ¡¦¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤Ç¡ÖSUPER¡¡Jr.TAG¡¡LEAGUE2025¡×¤¬³«Ëë¤·¤¿¡£
¡¡ÍèÇ¯1·î4Æü¤Ë°úÂà¤¹¤ëÃª¶¶¹°»ê¤Ï11·î2Æü¤Î´ôÉìÂç²ñ¤ÇIWGP¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô¤ÎÄÔÍÛÂÀ¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡£¤³¤ÎÆü¡¢Ãª¶¶¤Ï¥¼¥¤¥ó¡¦¥¸¥§¥¤¤ÈÁÈ¤ó¤ÇÄÔ¡¢ÂëÌÚ¿®¸çÁÈ¤È¥¿¥Ã¥°¤ÇÁ°¾¥Àï¤òÀï¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤ÏÃª¶¶¡¢ÄÔ¤¬ÀèÈ¯¤·¡¢¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤ò°Õ¼±¤·¤¿Æ°¤¤ò¸«¤»¤ë¡£5Ê¬¤¹¤®¡¢Ãª¶¶¤¬¼ó¤Ø¤Î¥É¥é¥´¥ó¥¹¥¯¥ê¥å¡¼¡¢ÄÔ¤ÏÇ¾Å·ºÕ¤¡£¥Æ¥¥µ¥¹»Í¤ÄÍÕ¸Ç¤á¤Ç¹¶¤á¹þ¤à¡£¤·¤«¤·¡¢10Ê¬56ÉÃ¡¢ÂëÌÚ¤¬WAR¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ç¥¼¥¤¥ó¤ò»ÅÎ±¤á¤¿¡£
¡¡ÇÔ¤ì¤¿Ãª¶¶¤Ï¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¼ã¤¤Áª¼ê¤ÈÁÈ¤à¤È¼«Ê¬¤â¤³¤¦¤¤¤¦»þÂå¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤¹¡£´ôÉìÂç²ñ¤Ç¤Ï¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò´î¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ÂÐÀï¤¹¤ë¤Î¤¬G1¤Ç¾¡¤Ã¤¿ÄÔ¡£Âç³Ø»þÂå¤Ë¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Ë´«Í¶¤·¤¿¤³¤È¤¬¤³¤³¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¤ÈÀ®Ä¹¤·¤¿ÄÔ¤Ë´¶³´¿¼¤²¡£¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤Ë¤Ï¡ÖÄÔ¤¬¤É¤ó¤Ê»×¤¤¤Ç»ØÌ¾¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤«¡¢²¶¤è¤ê¤â¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤Áª¼ê¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤âÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤À¤¬»ØÌ¾¤·¤¿°Ê¾å¤Î·ë²Ì¤Ç±þ¤¨¤Æ¤ä¤ë¤«¤é¤Ê¡×¤È¥Ù¥ë¥ÈÃ¥¼è¤ØÇ³¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡²¦¼Ô¤ÎÄÔ¤Ï¡ÖG1¤ÇÉé¤±¤ÆÀä¹¥Ä´¤ÎÃª¶¶¡¢²¶¤¬´ôÉì¤ÇÅÝ¤·¤Æ¤ä¤ë¤è¡×¤ÈÊÖ¤êÆ¤¤Á¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£