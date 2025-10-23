【HEAVEN Japan×overEコラボ】胸に自信を与えてくれる下着♡

「自分の体に合う服が見つからない」「胸のサイズに悩んでおしゃれを諦めてきた」--そんな女性たちに朗報です。“適正下着®”で女性の体に寄り添う【HEAVEN Japan】と、胸が大きな女性のためのブランド【overE】が初のコラボポップアップを開催！名古屋・セントラルパークにて、ぴったりフィットする下着と服の組み合わせを体験できます。

胸の悩みを解決する「overE」×「HEAVEN Japan」

胸元のボタンが外れる、ラインが太って見える--そんな悩みに寄り添うブランド「overE」。隠しボタン付きシャツや特許取得の“胸パカしない”ジャケットなど、胸の大きな女性のためにデザインされています。

一方の「HEAVEN Japan」は“自己ベストなバスト”を叶える「適正下着®」を展開。今回のコラボは、どちらのブランドも愛用する女性たちの声から実現しました。

3年ぶりの名古屋開催！試着体験で“新しい自分”に出会う

10月23日（木）～29日（水）の7日間、名古屋セントラルパークにポップアップショップが登場。

ご予約不要で、ブラジャーと洋服の両方をその場でフィッティング可能です。

HEAVEN Japanからは、累計3万枚を突破した「ビスチェリーナ」シリーズのホリデーコフレが新登場。

“服と下着でここまで変わるんだ”を体感できる特別な1週間になりそうです。

HEAVEN Japan × overE ポップアップショップ

開催日：2025年10月23日（木）～29日（水）

場所：セントラルパーク 地下街90番区画

時間：午前10時～午後9時

※日・祝は午後8時閉店

心も体も軽くなる、自分にぴったりの一着を見つけて

「どんな体形でもファッションを楽しみたい」という想いを共有するHEAVEN JapanとoverE。今回のコラボは、そんな女性たちの声に応える温かな試みです。

胸のサイズや体形に関係なく、自分らしいおしゃれを楽しむきっかけに。“似合わない”を“似合う”に変える新しい一歩を、このポップアップで踏み出してみませんか。