高市早苗首相が10月23日、就任後初めて拉致被害者や被害者家族と面会しました。高市首相は「何としても突破口を開く」と話し、日朝首脳会談の実現に向けても意欲を示しました。



就任から3日目の10月23日。高市首相は拉致被害者の曽我ひとみさんや横田めぐみさんの母・早紀江さんなど被害者家族と面会しました。



〈高市首相〉

「自分なりにリーダーシップを発揮しまして、何としても突破口を開くべく取り組んでまいりたいと思います。もちろん金正恩委員長との首脳会談に臨む覚悟もできております」





2002年に5人が帰国して以降、拉致問題に大きな進展はありません。家族会は高市首相に対し「親世代が健在なうちの全拉致被害者の即時一括帰国」、そして「日朝首脳会談の実現」を訴えました。〈曽我ひとみさん〉「本当に時間がないということ、最後の決断をされるのは総理だと思いますので、どうかよろしくお願いしますというようなお話をさせていただきました」〈めぐみさんの弟・横田拓也さん〉「私たちの心のうちにある苦しい気持ち・切なる気持ちというのはしっかり受け止めていただけた。そういったことを私自身、そして家族会全員が感じ取ったんじゃないかなと思います」被害者家族の高齢化が進み、親世代で健在なのはめぐみさんの母・早紀江さんのみとなりました。親子が再会する日まで、残された時間は多くありません。〈めぐみさんの母・横田早紀江さん〉「何代もの総理にお会いして、みんな信頼してお願いしてきたんですけれども、結局何も動かなかった。ご自分なりに今までこれではだめだったんだなとわかっていらっしゃるので、きっと何か考えて動いてくださるんじゃないかなと期待しています」来週にはトランプ大統領が来日する予定で、高市首相は今後、各国の首脳との面会で拉致問題解決へ協力を求めるとしています。