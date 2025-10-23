¡Ö¼«°ÝÏ¢Î©¡×¤ÇËÌÎ¦¿·´´Àþ¤ÎÂçºå±ä¿¤É¤¦¤Ê¤ë¡© Ãå¹©ÃÙ¤ì¤ì¤ÐËÌÎ¦¤Î½ÅÍ×ÅÙ¤¬²¼¤¬¤ë²ÄÇ½À¤â
¼«Ì±ÅÞ¤ÈÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤Ë¤è¤ëÏ¢Î©À¯¸¢¤ÎÈ¯Â¤Ë¤È¤â¤Ê¤¤¡¢ËÌÎ¦¿·´´Àþ¤ÎÂçºå¤Þ¤Ç¤Î±ä¿¥ëー¥È¤ÎµÄÏÀ¤¬ºÆ¤Ó³èÈ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤Î¤¦¡¢ÀÐÀî¸©Áª½Ð¤Î¹ñ²ñµÄ°÷¤Ç¤Ä¤¯¤ë¼«¼ç¸¦µæ²ñ¤¬¡ÖÊÆ¸¶¥ëー¥È¡×¤ÎÈñÍÑÂÐ¸ú²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿·¤¿¤ÊÄ´ºº·ë²Ì¤ò¸øÉ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤Î¤¦³«¤«¤ì¤¿¡¢ÀÐÀî¸©Áª½Ð¤Î¹ñ²ñµÄ°÷¤Ë¤è¤ë¼«¼ç¸¦µæ²ñ¡£³«¶È¸ú²Ì¤òÈñÍÑ¤Ç³ä¤Ã¤¿¡ÖÈñÍÑÂÐ¸ú²Ì¡×¤Î»î»»¤Ï¡¢ÉÙ»³Âç³Ø¤ÎÃæÀîÂçÆÃÊÌ¸¦µæ¶µ¼ø¤¬¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤ÏµîÇ¯12·î¡¢Í¿ÅÞÀ°È÷°Ñ°÷²ñ¤ËÂÐ¤·¡Ö¾®ÉÍ¡¦µþÅÔ¥ëー¥È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹©´ü¤¬25Ç¯¤«¤é26Ç¯¤ËµÚ¤Ó¡¢»ö¶ÈÈñ¤Ï5Ãû±ß¤òÄ¶¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤¤Ã¤Ý¤¦¸¦µæ²ñ¤Ï¡¢¼¢²ì¸©¤ÎÊÆ¸¶¤Ë¸þ¤«¤¦¡ÖÊÆ¸¶¥ëー¥È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹©´ü¤Ï15Ç¯¡¢»ö¶ÈÈñ¤ÏÅì³¤Æ»¿·´´Àþ¤Ë¾è¤êÆþ¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ç9000²¯±ß¡¢¾è¤êÆþ¤ì¤Æ¿·Âçºå¤Þ¤Ç¤ÎÄ¾ÄÌ¤È¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï1Ãû4000²¯±ß¤È¿ä·×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸¦µæ²ñ¤¬¤¤Î¤¦¼¨¤·¤¿¡ÖÈñÍÑÂÐ¸ú²Ì¡×¤Ï¡¢¡Ö1¡×¤ò¾å²ó¤ì¤ÐÅê»ñ¤Ë¸«¹ç¤¦¤È¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢»î»»¤Ç¤Ï¾®ÉÍ¡¦µþÅÔ¥ëー¥È¤¬0.4¤«¤é0.5¤È¡Ö1¡×¤ò²¼²ó¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢ÊÆ¸¶¥ëー¥È¤Ï¡¢ÊÆ¸¶»ß¤Þ¤ê¤Ç1.37¤«¤é1.7¡¢Åì³¤Æ»¾è¤êÆþ¤ì¤Ç¿·ÂçºåÄ¾ÄÌ¤Ï1.6¤«¤é2.0¤È¤·¤ÆÈñÍÑÂÐ¸ú²Ì¤ÎÌÌ¤Ç¤âÍ¥°Ì¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö²¿¤â¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¡£¿Ê¤á¤ë¤Ê¤é°ã¤¦¥¢¥×¥íー¥Á¤¬É¬Í×¡×µþÅÔ»ÔÆâ¤ÎÃÏ²¼¥È¥ó¥Í¥ë¤ËÂç¤¤Ê·üÇ°
»î»»¤ò¹Ô¤Ã¤¿ÉÙ»³Âç³Ø¤ÎÃæÀîÂçÆÃÊÌ¸¦µæ¶µ¼ø¤ÏµþÅÔ»ÔÆâ¤Ç¤ÎÃÏ²¼¥È¥ó¥Í¥ë¹©»ö¤ÎÆñ¤·¤µ¤ä¹©»ö¤¬Ä¹´ü´Ö¤ËµÚ¤Ö¤³¤È¤ÏÂç¤¤Ê·üÇ°¡¢¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡ÉÙ»³Âç³Ø¡¡ÃæÀîÂçÆÃÊÌ¸¦µæ¶µ¼ø
¡Ö¹ñ¤äÍ¿ÅÞ¤ÎÀ°È÷°Ñ°÷²ñ¤¬²¿¤â¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¿Ê¤á¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð°ã¤¦¥¢¥×¥íー¥Á¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¤³¤È¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£µþÅÔËßÃÏ¤ò½Ä´Ó¤¹¤ë¥ëー¥È¤ÏÌµÍý¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±Êµ×¤ËÌµÍý¤È¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¡Ê¾®ÉÍ¡¦µþÅÔ¥ëー¥È¤¬¡Ë20Ç¯¡¢30Ç¯¤Ç¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤Þ¤º¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤À¤È¤¹¤ë¤È¡¢Â¾¤Î¥ëー¥È¤ò¹Í¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢°ìÈÖ¤ä¤Ï¤êÍÎÏ¤À¤È»×¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤êÊÆ¸¶¤ËÀÜÂ³¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬»ä¤ÏÍÎÏ¤À¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
Âçºå¤¬Éû¼óÅÔ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð±ä¿¤ÎÄÉ¤¤É÷¤Ë¡© ¤¤¤Ã¤Ý¤¦¡¢Ãå¹©¤¬ÃÙ¤ì¤ì¤ÐËÌÎ¦¤Î½ÅÍ×ÅÙ¤¬²¼¤¬¤ë²ÄÇ½À
¤¤¤Ã¤Ý¤¦¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÈÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎÏ¢Î©À¯¸¢È¯Â¤Ë¤È¤â¤Ê¤¤¡¢Âçºå¤òÉû¼óÅÔ¤È¤¹¤ë¹½ÁÛ¤Ê¤É´ØÀ¾¤Ø¤Îµá¿´ÎÏ¤Î¹â¤Þ¤ê¤¬ËÌÎ¦¿·´´Àþ¤ÎÂçºå¤Þ¤Ç¤Î±ä¿¤ËÄÉ¤¤É÷¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È¤Î´üÂÔ¤ÎÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°Ý¿·¤ÎµÈÂ¼ÂåÉ½¤Ï¤¤Î¤¦¡¢ËÌÎ¦¿·´´Àþ¤ÎÂçºå¤Þ¤Ç¤Î¥ëー¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ä
¢¡ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡¡µÈÂ¼ÂåÉ½¡¡
¡ÖËÌÎ¦¿·´´Àþ¤â¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£¸åÍ¿ÅÞ¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢ÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¯Î©¾ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¹ñ²ñ¤È¤·¤Æ½ÅÍ×¤Ê»ö¹à¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍ¿ÅÞ¤È¤·¤ÆÀÕÇ¤¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢ÅÞ¤È¤·¤Æ¤½¤Î°Õ»×·èÄê¤Î¥×¥í¥»¥¹¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¤¤Á¤ó¤ÈÄê¤á¤Æ¡¢ÌîÅÞ»þÂå¤è¤ê¤Ï¤¤Á¤ó¤È³ÎÎ©¤µ¤»¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤¿°ìÊý¤Ç¡¢¼«Ì±ÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤¬2016Ç¯¤Ë·èÄê¤·¤¿¡Ö¾®ÉÍ¡¦µþÅÔ¥ëー¥È¡×¤òºÆ¸¡¾Ú¤¹¤Ù¤¤«¤É¤¦¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸ÀµÚ¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
ÃæÀîÂçÆÃÊÌ¸¦µæ¶µ¼ø¤Ï¡¢ËÌÎ¦¿·´´Àþ¤Î±ä¿Ãå¹©¤¬ÃÙ¤ì¤ë¤³¤È¤ÇÂçºå¤«¤é¸«¤¿ËÌÎ¦¤Î½ÅÍ×ÅÙ¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡ÉÙ»³Âç³Ø¡¡ÃæÀîÂçÆÃÊÌ¸¦µæ¶µ¼ø
¡ÖÉû¼óÅÔµ¡Ç½¹½ÁÛÅù¤â¤¢¤Ã¤Æ¤Ç¤¹¤Í¡¢Âçºå¡¢´ØÀ¾¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¹âÂ®Å´Æ»¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤¬µÄÏÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ë¤â¤Á¤í¤óËÌÎ¦¿·´´Àþ¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÍÎÏ¤Ê¸õÊä¤È¤·¤ÆÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï³Î¼Â¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¤â¡£Âçºå¤«¤é¸«¤Æ¤É¤ì¤¬°ìÈÖ¸ú²Ì¤¬Âç¤¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊµÄÏÀ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤È¡¢¾®ÉÍ¡¦µþÅÔ¥ëー¥È¤ÎÈñÍÑÂÐ¸ú²Ì¤Ï¶Ë¤á¤Æ¾¯¤Ê¤¤¡£Æ±¤¸´ð½à¤Ç·×»»¤¹¤ë¤È¡¢¡Ê´ðËÜ·×²èÀþ¤Î¡Ë»Í¹ñ¤Ê¤É¤ÎÊý¤¬¹â¤¤²ÄÇ½À¤ÎÊý¤¬Âç¤¤¤¡£¤³¤Î¤Þ¤ÞËÌÎ¦¤¬Ãå¹©¤Ç¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¯¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢»Í¹ñ¤Ç¤¹¤È¤«Åì¶å½£¤Ç¤¹¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤¬¶ñÂÎÅª¤ËÉâ¾å¤·¤Æ¤¯¤ë²ÄÇ½À¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï½½Ê¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡×
ÍèÇ¯ÅÙÍ½»»¤Î³µ»»Í×µá¤Ç¤ÏËÌÎ¦¿·´´Àþ¤Î±ä¿¤Ï¶ñÂÎÅª¤Ê¶â³Û¤ò¼¨¤µ¤Ê¤¤¡Ö»ö¹àÍ×µá¡×¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ãå¹©¤Î¤á¤É¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤Ê¤Þ¤Þ¤Ç¤¹¡£