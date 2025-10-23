高松と徳島をむすぶJR高徳線にあさって（今月25日）導入される新しいアンパンマン列車が報道陣に公開されました。オレンジとブルーが鮮やかな2両編成の車両に、アンパンマンと仲間たちが描かれています。

【画像をみる】新型アンパンマン列車 「ドキンちゃん」と「コキンちゃん」の大きなイラストなど 車両の画像全5枚

新型アンパンマン列車の車内はどうなっている？

JR四国がアンパンマン列車の運行25周年を記念して導入したもので、「特急うずしお」としてあさってデビューします。車内の天井にもおなじみのキャラクターがたくさん。さらに、アナウンスが旅の気分を盛り上げてくれます。

（車内アナウンス）

「みなさんこんにちは、ぼくアンパンマン。きょうはアンパンマン列車にご乗車いただきましてありがとうございます」



（JR四国アンマンパン列車事業推進室 上柿舞さん）

「お子さんとお母さんお父さんと、おじいちゃんおばあちゃん、3世代で乗っていただく方が多いので、世代を超えて愛されるようなアンパンマン列車であればいいなと思います」

「高徳線うずしおアンパンマン列車」はあさって徳島駅で出発式が行われ、毎日5往復します。