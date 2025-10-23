【義母のスパイ、正体は！？】夫、同居を提案。3年の期間限定ならアリかも？＜第2話＞#4コマ母道場
自分が苦手と思っている相手だと知っていながら、あえてその人と親しくする友人のことを信用できますか？ 愚痴に共感してくれていたはずなのに、目の前で手のひらを返されてしまった……今回は、そのような裏切りを経験したママのお話です。
第2話 3年限定の同居
【編集部コメント】
ちょっとチヒロさん！ 「住居費がかからない」「マナブさんの通勤時間が変わらない」だけで決めてしまって大丈夫ですか？ いくら期間限定だとしても、3年はチヒロさんが考える以上に長いと思いますよ……？ しかもわが子が0歳〜3歳までの期間、たしかに人手は多いに越したことはないのかもしれませんが、ママが心穏やかに過ごせることが、何よりも大切だと思うのですが……。心配になりますね。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙
