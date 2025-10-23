¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤é£³°Ì»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿Âç¾¦Âç¡¦ÎëÌÚ¹ëÂÀ

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡¢¡ÎëÌÚ¡¡¹ëÂÀ¡Ê¤¹¤º¤­¡¦¤´¤¦¤¿¡Ë

¡¡2003Ç¯8·î31ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î22ºÐ¡£¼¢²ì¸©½Ð¿È¡£¿ÈÄ¹175¥»¥ó¥Á¡¢ÂÎ½Å84¥­¥í¡£±¦Åê¤²±¦ÂÇ¤Á¤ÎÅê¼ê¡£

¡¡Åì³¤ÂçÀÅ²¬æÆÍÎ¹â¤«¤éÂç¾¦Âç¤Ø¿Ê³Ø¡£Âç³ØÆþ³Ø¸å¤Ë¥µ¥¤¥É¥¹¥í¡¼¤ØÅ¾¸þ¤·¤¿ºÇÂ®147¥­¥í¤Î±¦ÏÓ¡£ºòÇ¯¤«¤é¤Ï¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢2ÆüÏ¢Â³¤ÇÀèÈ¯´°Åê¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤ë¤Ê¤É¡¢È´·²¤Î¥¹¥¿¥ß¥Ê¤È¥Þ¥¦¥ó¥ÉÅÙ¶»¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤ë¡£ÆÃ¤Ë±¦ÂÇ¼Ô¤Î¶»¸µ¤ò¤¨¤°¤ë¥Ü¡¼¥ë¤ÏÌ¥ÎÏ¡£

¡¡°ðÎæÍÀÃ´Åö¥¹¥«¥¦¥È¡Ö¾­Íè¤ÎÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¤äµß±ç¤ÈÉý¹­¤¤¾ìÌÌ¤Ç¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤Ç¤­¤ëÅê¼ê¡×