¡¡¢¡¥×¥íÌîµå¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¡Ê23Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï1°Ì»ØÌ¾¤ÇÊÆ¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç¡¦º´¡¹ÌÚÎÛÂÀÏºÆâÌî¼ê¡Ê20¡Ë¤ò»ØÌ¾¤·¤¿¡£DeNA¤È¤Î2µåÃÄ¶¥¹ç¤È¤Ê¤ê¡¢²ñ¾ì¤Ï¤É¤è¤á¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£ÃêÁª¤Ç¾ëÅç·ò»ÊCBO¤¬¸ò¾Ä¸¢¤ò°ú¤Åö¤Æ¤¿¡£
¡¡¼èºàÂÐ±þÁë¸ý¤Î¥Ê¥¤¥¹¥¬¥¤¡¦¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥º¤¬¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Æüº¢¤è¤êÂçÊÑ¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¡¢À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Î¬µ·¤Ê¤¬¤é½ñÃæ¤ò¤â¤Ã¤Æ¤´Ï¢Íí¤ò¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡¡º´¡¹ÌÚÎÛÂÀÏºÁª¼ê¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢ËÜÆü10·î23Æü¤ÎNPB¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ë¤ª¤±¤ë2µåÃÄ¤«¤é¤Î1°Ì»ØÌ¾¡¢¤½¤·¤ÆÊ¡²¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Û¡¼¥¯¥¹¤¬ÆþÃÄ¸ò¾Ä¸¢¤ò³ÍÆÀ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤òÁª¼ê¼«¿È¤â¿´¤«¤é¸÷±É¤Ë»×¤¦¤È¶¦¤Ë¡¢ËÜÅö¤Ë¹â¤¤¤´É¾²Á¤ò»ò¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¡¢¼Â¤ËÂç¤¤ÊÎå¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤â¤Ã¤Æ³§ÍÍÊý¤Ë¸æÎé¤ò¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤ÎNPB¥É¥é¥Õ¥È¤Ç»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢º£¤¹¤°¤Ë²¿¤«¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢Æ°¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï°ìÀÚ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤·¡¢ËÜ¿Í¤ÏÌÀÆü¤«¤é¤ÎÂç³Ø¤Î¼ø¶È¤ä¶¥µ»¤Ë¿¿·õ¤Ë¸þ¤¹ç¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤æ¤¨¤ËÁª¼êËÜ¿Í¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ÏÅöÌÌ¤Î´Ö¡¢¹µ¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯Êý¿Ë¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤À°ì¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢Áª¼ê¤ÎÎ©¾ì¤Ç¤¢¤ê¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÆó½½ºÐ¤Î³ØÀ¸¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÀÄÇ¯¤ÎÄ©Àï¤ò¤É¤¦¤«²¹¤«¤¯¸«¼é¤ê¡¢º£¸å¤âÎÉ¤¤´Íý²ò¤È¤´»Ù±ç¤ò»ò¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ì¤ÐÂçÊÑÍÆñ¤¤¸Â¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¡¾°¡¢¸½ºß¡¡Ìä¹ç¤»¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤ª¤ê³§ÍÍ¤Ø¤Î¤´ÂÐ±þ¤¬ÃúÇ«¤Ë½ÐÍè¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤¹¡£Íî¤ÁÃå¤¼¡Âè¡¢¸åÆüÂÐ±þ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎºÝ¤ÏÊÀ¼ÒHP¤Ë¤Æ²þ¤á¤Æ¤´°ÆÆâº¹¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡¡ËöÉ®¤Ê¤¬¤é¡¢¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç³Ø¤äÆ±ÌîµåÉô¡¢¤½¤·¤ÆÁª¼êËÜ¿Í¤ä¤´²ÈÂ²¤Ø¤ÎÄ¾ÀÜ¤Î¤´¼èºà¤Ï¤É¤¦¤«¤ª¹µ¤¨´ê¤¤¤Þ¤¹¡£¾¡¼ê¤ò¿½¤·¾å¤²¤Æ¿Ó¤À¶²½Ì¤Ê¤¬¤é¡¢¤´Íý²ò¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¢¡º´¡¹ÌÚ¡¡ÎÛÂÀÏº¡Ê¤µ¤µ¤¡¦¤ê¤ó¤¿¤í¤¦¡Ë
¡¡2005Ç¯4·î18ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢´ä¼ê¸©½Ð¿È¡£¿ÈÄ¹184¥»¥ó¥Á¡¢ÂÎ½Å120¥¥í¡£±¦Åêº¸ÂÇ¤ÎÆâÌî¼ê¡£
¡¡²Ö´¬Åì¹âÅù³Ø¹»¤ÇÉã¡¦º´¡¹ÌÚÍÎ´ÆÆÄ¤Î¤â¤È¡¢ÂÇ·â¤ÈÌîµå´Ñ¤Î±ÑºÍ¶µ°é¤ò¼õ¤±¡¢Á´¹ñÅª¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¡£23Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¤Ï1°Ì»ØÌ¾¤¬³Î¼Â»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÊÆ¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç³Ø¤Ø¤Î¿Ê³Ø¤òÁªÂò¤·¤¿¡£
¡¡Ì¾Ìç¹»¤Ç³Ø¶È¤ÈÌîµå¤òÎ¾Î©¤·¡¢1Ç¯ÌÜ¤«¤é³«ËëÁ´52»î¹ç¤Ë¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¡£¼ç¼´¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡²Å¿ô½ÙÃ´Åö¥¹¥«¥¦¥È¡Ö¾Íè¥Á¡¼¥à¤Î¼ç¼´¤òÃ´¤¦Âç·¿¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¡£ÌîµåÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£µå³¦¤òÇØÉé¤Ã¤ÆÎ©¤Ä¿Íºà¡×