「プロ野球ドラフト会議supported by リポビタンD」が23日、都内のホテルで行われ、創価大の立石正広内野手（4年＝高川学園）は事前公表の広島に加え、阪神、日本ハムの3球団が1位指名。クジ引きの結果、阪神が交渉権を獲得した。

早くから今年の超目玉と目された世代No・1スラッガー。1メートル80、86キロの大型内野手で、広角に長打を打てる右の長距離砲で、今ドラフトの目玉と言っても過言ではない選手で、各球団ファンも固唾をのんで見守った。

そんな抽選に参加したのは、広島・新井監督、日本ハム・新庄監督、阪神・藤川監督と、くしくも元阪神の選手が勢ぞろい。ネットでも話題となり「猛虎魂溢れるくじ引き大会やったんか」「全員阪神OBか笑」「ある意味全部阪神やなって思いました」「誰が当たっても実質阪神やん」「軽い阪神OB会でおもろい」などの声が集まっていた。

◇立石 正広（たていし・まさひろ）2003年（平15）11月1日生まれ、山口県防府市出身の21歳。小1から野球を始め、高川学園中では高川学園リトルシニアでプレー。高川学園では1年春の中国大会からベンチ入り。3年夏の甲子園では1回戦の小松大谷戦で2ランなど、高校通算10本塁打。創価大では1年春からベンチ入り。3、4年で大学日本代表。好きな選手はドジャースの大谷。好きな歌手はあいみょん、TWICE。1メートル80、87キロ。右投げ右打ち。