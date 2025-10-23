政治ジャーナリストの田崎史郎氏が２３日、ＴＢＳ「ひるおび」に出演。番組内で高市早苗首相が全閣僚に配布した指示書の内容が細かいとされることが話題になると「これが現物なんですけど」とペーパーを提示した。

司会の恵俊彰が「田崎さん、閣僚になられた！？」と笑わせる中、田崎氏はテレビ画面に「どうぞ、どうぞ」と綴じられたＡ４ペーパーの冊子を提示した。

「最初、全閣僚への指示が入ってるんですけど、各大臣個別に指示を出してるんです」とし、例えばとして、総務大臣に対する指示は２ページで「大事な事が書いてあって、後ろのほうで、ＮＴＴ法の廃止を含め、制度のあり方を検討して下さいと。ＮＴＴ法の廃止まで触れてます。これ結構、自民党内で議論あったものを、簡単に書きこんじゃってるんです」と説明した。

高市首相の考えを細かく指示しているとし「おそらくこれは高市さん自身が書かれたか、書いたものを丁寧に」と分析。組閣時に全閣僚に対して指示書が出るのは通例としたうえで、各大臣に今回ほど個別に細かく指示が出るのは「僕は初めてです。異例だと思います、かなり」と語った。