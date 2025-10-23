元衆議院議員の金子恵美氏が２３日、情報番組「Ｌｉｖｅ Ｎｅｗｓ イット！」（月〜金曜午後３時４２分）に出演し、高市内閣で農林水産大臣に就任した鈴木憲和氏について言及した。

鈴木氏は米どころ山形から選出された衆議院議員で、これまでに農林水産副大臣や復興副大臣を歴任してきた。まだ４３歳と若く、元農水省職員だったこともあり、消費者寄りだった小泉進次郎前農水相に比べ、生産者寄りの政策にかじを切るのではと話題になっている人物だ。

この日の会見で鈴木氏は「さまざまな価格帯のコメを消費者のニーズに応じて届けられるコメ政策に変えていきたい」とコメント。

鈴木氏と当選同期だという金子氏は「農水省出身であるということで、農政に精通しているのはもちろんなんですけど、選挙区が山形県ということもあって生産者の方とか各農業団体とのお付き合いもある。非常にバランス感覚を持って、現実路線の改革をしていくのではないか」と推察した。

続けて「消費者にしてみれば（コメは）安いに越したことはないんですけども、それでは生産者の方々が持続可能な農業経営できないので、バランスをとって適正価格を考えていくでしょう」と指摘した。