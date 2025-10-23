楽天１位・藤原聡大投手（２１＝花園大）が笑顔で仲間の拍手にこたえた。花園大初のプロ野球選手の誕生となり、歴史を刻む藤原はマイクを握り「野球人生を自分の力で切り開いていけるよう頑張りたい。４年間、自分のやってきたことがこういう結果になってうれしい。信念を貫いて野球と向き合っていく」と誓った。

京滋大学リーグ４年間で４５試合に登板して２０勝７敗。高校３年の春に内野手から投手に転向し、花園大では球速が１４３キロから１５６キロにまでアップした。トレーナーと筋肉の使い方を研究し、ユーチューブで西武・今井、日本ハム・伊藤、パドレス・ダルビッシュらの投球を参考にしてきた。

カーブ、チェンジアップ、フォークも操るが、持ち味は気迫あふれる投球。急成長を遂げた右腕は「まっすぐに一番自信を持っていて、気持ちのこもった投球を見てほしい。１６０キロ出るように頑張ります」とアピールし「他球団になってしまうけど、西武の今井達也選手のような絶対にチームを勝たせる、チームのために投げているという姿にあこがれている。先発なら１０勝。生涯１００以上を目指したい」と力を込めた。

仙台には行ったことがないが「牛タンが好き」と笑顔。花園大ＯＢのお笑い芸人・安田大サーカスのクロちゃんがＸで「入団すれば花園大から初のプロ野球選手になるしんよー！！ プロ野球の後輩ができるしんよー！ おめでとう！！」と投稿したことを聞くと「ありがたいです。もしお会いできたらあいさつしたい」と楽しみにした。