ClariS「コネクト -season 03-」MV収録にリスアニ！編集部が密着！　2日間にわたって行われたシューティングの模様をレポート！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

2025年10月10日にClariSによる「コネクト -season 03-」が公式YouTubeチャンネルにて公開された。2011年にリリースされたClariSの代表曲である「コネクト」の、新体制でのセルフカバーとなった本作だが、今回は3人が出演したMVの収録にリスアニ！編集部が密着。2日間にわたって行われたシューティングの模様を追いかけた。ClariSの代表曲のMV、それは同時にクララ、エリー、アンナの3人が新体制ClariSとして集結する過程を描いた、”今のClariS”を映し出すものでもあった。

TEXT BY 澄川龍一

「コネクト -season 03-」MV Shooting Day1

メンバーの表情からうかがえるたしかな成長

2025年9月某日。

2日間に渡るClariSの「コネクト -season 03-」MV撮影、その初日はMVでいうところの後半のシーンを中心に野外でのシューティングが行われた。ロケの舞台となったのは長野県・霧ヶ峰の大草原。この日の天候は晴れ、秋の心地よい風が吹く広大なロケーションのなかでの撮影となった。

午前中にClariSのメンバーが到着すると、早速撮影に向けての準備が開始され、まずは個々のメンバーによるソロカットからの収録となる。子供の背丈をゆうに超えるススキがうっそうと茂った草原をかき分けるようにして撮影場所に進んでいくと、すでに収録スタッフが撮影の準備を整えている。

午後12時、いよいよ「コネクト -season 03-」MV撮影がスタート。まずはエリーのソロカットから始まった。今回のMVのおおまかなストーリーはそれぞれ別の場所にいたクララ、エリー、アンナの3人が、ソウルジェムを思わせるペンダントの輝きに導かれるように集結していくというもの。まるで、今年1月にお披露目となった新体制ClariSが生まれるまでのエピソード0を見るような構成である。そのなかでMVの監督から個々にディレクションされていたのは、今のClariSになる前の3人がそれぞれ抱える内面を映し出すような、各々の表情というものをフォーカスした撮影であるというもの。それに応えるようにエリーは木の下に座って、主に2番のAメロから自身のパートを口ずさみながら、カメラを見つめたり遠くを見つめたりとさまざまな表情を見せていく。すでに「Umitsuki」でMV撮影の経験はあるものの、その表情は今年活動を始めたばかりとは思えない豊かなもので、あどけなさのなかにもたしかな成長を感じさせるものだった。また今回のMV衣装である白いワンピースにヴェールを羽織ったルックスは、広い草原のロケーションにもぴったりで、穏やかな風に衣装や髪が揺れる幻想的な光景に、スタッフからも思わず「妖精みたい」という称賛が相次いだ。

エリーのソロカットから1時間後、続いてはクララのソロカットへと移行。場所を写して、ススキが生い茂るなかでの撮影となった。風に揺れるススキのなかで立つクララが、同じく白い衣装をたなびかせて見せるリップシンクや物憂げな表情、そして笑顔といったさまざまな表情は、1stテイクから「完璧……！」との声がスタッフから溢れるほど。また時折雲にかかった太陽が顔を出すまでの待ち時間も集中力を切らさずにテイクを重ねていくクララに、最初の撮影を終えたエリーとすでにメイクを完了したアンナもまた感嘆の声をあげていた。モニターを眺めながらふたりは顔を合わせて「すごいね……！」とクララの神秘的な姿に感想を述べながら、互いに「……私たちも頑張ろう」と漏らしていた姿が印象的だった。この日に限らずMV撮影では、ソロカットでもメンバーがほぼ帯同しており、自分の出番以外でも他メンバーの動向をしっかり確認していた。特にクララは、エリーとアンナの動きを見ながら時折アドバイスを送るなどの気配りを見せていた。かといって撮影中は緊張感たっぷりというわけではなく、メンバーが自前のカメラで他メンバーを撮影するなど、終始和気藹々とした雰囲気で進んでいたのもまた印象的だった。

そうした実にいい雰囲気のなかで行われたこの日のソロカットの最後を飾ったのはアンナ。エリーとクララの撮影を見ていたこともあってか、さまざまな表情を見せながらスムーズに撮影を進めていく。そのなかでもやはり彼女の特徴といえばその笑顔。カメラに向かって微笑む姿は観るものを一気に引き込む魅力があるが、その笑顔も含めた表情をテイクごとに試行錯誤しながらいくつものパターンを見せていく。ここもまたエリーと同様にまだ1年目とは思わせない引き出しを見せていきながら、またあらたなアンナの魅力を見せていった。「Umitsuki」でも個々の表情がよくわかるソロカットは多く使用されていたが、そこから短いスパンのなかでClariSとしての経験を積むことで大きな成長を遂げたのだと感じさせる、個々の表情の深みを感じさせるシューティングとなった。

そしてソロカットを終えたあとは、この日のクライマックスとなる3人でのダンスシーンだ。MVでいうところの最後のサビでのシーンとなる。このあたりになると時間も夕刻に差し掛かり、外ロケの大敵でもある日没という時間との戦いとなる。スタッフは急いでセットチェンジを行い、ソロカットから離れただだっ広い草原でセッティング、3人も立ち位置の確認を急ぐ。またここでの撮影がドローンでも行われるため、その準備も含めて急ピッチで行われていった。日没が迫るなか、重ねられるテイクもわずかというなかで、撮影はスタート。ドローンで広く撮影されるため、収録スタッフは映り込まないように彼女たちから遠く離れたところでその動きを見守っていた。そしてテイクを終えるとすぐさまチェックが入り、立ち位置から振り付けの、指先までの細かなところまで修正を指示、そのまま次のテイクへ……と迅速な収録が進んでいく。おそらく、この2日間でもっとも緊張感のあるシューティングはここだった。日没のギリギリまで行われた撮影は無事納得のいくテイクが収められ、3人のダンスパートは完了となった。

最後は沈みゆく夕日を眺める3人の晴々とした表情を収めたあと、3人が手を繋いで歩いていくという「コネクト -reformare- Music Video」を思わせるシーンを撮って、監督からこの日の撮影の終了が告げられる頃には、辺りは真っ暗となっていた。メンバー・スタッフともに撤収をして翌日の撮影に挑むために撮影場所から退去という、あっという間の撮影初日となった。

次ページ：「コネクト -season 03-」MV Shooting Day2:導かれて集まった3人が、”今のClariS”を見せる

「コネクト -season 03-」MV Shooting Day2:

導かれて集まった3人が、”今のClariS”を見せる

長野県での撮影の翌日。「コネクト -season 03-」MV撮影の2日目は、ロケ地を福島県に移してのシューティングとなった。舞台となったのはいわき市にある、とある廃墟である。

この日もソロカットからの撮影で、この日のトップバッターはアンナから。場所は”バーデハウス”というスキューバを含む多目的プールとして建てられた施設で、打ちっぱなしのコンクリートが剥き出しとなった建設途中の内装のなかで、アンナがポツンと座っている。前日の開放感あふれるロケーションから一転して、ガラス張りの閉鎖空間での撮影、またストーリーとしてもこのあと2人と出会う前のアンナということもあり、ここでの表情はその印象的な笑顔ではなく、どこか物憂げなものをフィーチャーした収録となった。楽曲の「コネクト」の1番を流しながら、自身をソロパートを口ずさみ、心の奥に秘める葛藤、そして追いかけてきた夢を掴もうとする力強さ、そうした感情が合わさった表情を胸に、集結のために立ち上がってこの場所を去る……という決意に満ちたアンナの表情を存分に収めたソロカットとなった。

アンナのソロカットの1時間後、続いて場所を廃ホテルの地下にある駐車場へと向かう広いスロープへと場所を移動。ここではエリーのソロカットを収録。ここでも巨大なコンクリートの壁が立ち並ぶ、無機質な空洞を映したロケーションだ。そこでもエリーはアンナと同様にシリアスな表情を見せながら、壁にもたれて”その時”を待つ。ここでもやはり前日に増して自身の内面を表情に宿したカットが多く見られる。そして手にしたペンダントの光に気づいた彼女が、決心したようにもたれた壁から離れ、挑戦するための一歩をあゆみ出すというシーンが描かれた。

午前の収録はアンナとエリーという新メンバーがClariSという集結に向かっていくさまが描かれた。そこから午後に入ると今度はクララのソロカットへと進む。場所は廃ホテルのなかのダンスホールのような広い場所。その中心でクララはひとり、ヴェールを被って立ちすくんでいた。映像で観るとヴェールに隠れていながらも、葛藤をのぞかせるような複雑な表情を見せている。ClariSとしては15年、今のクララを感じ取った、そんなリアルな瞬間でもあった。

そんなクララのもとに、導かれるようにしてアンナとエリーが集う……というのが次のカットだ。ホールの中心に立つクララの両サイドに、ゆっくりとアンナとエリーが歩いてくる。ここでのポイントもまた表情だ。この日のソロカットで撮られた複雑な、どこか張り詰めた表情は、3人が集まったことでゆっくりとほどけていく。そこで見られたのは歓喜か、あるいは安堵かーー。3人がそれぞれを見合わせるときの笑顔はとにかく自然で、監督からのディレクション以上に、彼女たちが心の底から生まれた感情がこの瞬間にフィルムに映し出されている。

完成したMVを観ると、幻想的なカットを含めた、ファンタジックな演出も含まれた映像となっているが、そのなかには彼女たちが、あるいはClariSがここまで抱えていた感情というものが丁寧に描かれていることがわかる。自身の居場所から勇気を出して立ち上がり、歩み始めたアンナとエリー、そしてそれを待っていたクララ。その3人が手を取り合ってClariSとしてのあらたな1ページを刻む。まさに新体制ClariSのドキュメンタリーとも感じさせる構成は、その後に収録された3人による廃ホテル内でのダンスシーンで完結を見ることとなる。個々の、そしてClariSの未来を描くために3人が集まり、音楽と共に歌い、踊るというシーンは、今年の初お披露目から10ヵ月経った今、ClariSの代表曲と共に完成となったのだ。改めて「コネクト -season 03-」MVを、そんな彼女たちの歩みと心情を刻み込んだ軌跡として観ていただきたい。

●配信情報「コネクト -season 03-」先行配信中配信リンクはこちらhttps://ClariS.lnk.to/Connect_season03

「コネクト -season 03-」MVスクショキャンペーン開催！

キャンペーン告知投稿に添付されている画像に必要事項を書き込んで、ハッシュタグ「#コネクト03推しショット」をつけてXに投稿してくださった方の中から、抽選で5名様に【MVオフショットデジタルブロマイド】をプレゼント！

対象楽曲：「コネクト -season 03-」Music Video

プレゼント内容：抽選で5名様に【MVオフショットデジタルブロマイド】をプレゼント

応募期間：2025年10月10日(金)20:00〜10月24日(金)23:59

応募方法

1.ClariS公式Xアカウント(@ClariS_Staff)をフォロー

2.YouTubeでClariS「コネクト -season 03-」Music Videoを視聴し、お気に入りシーンのスクリーンショットを撮影

3. ClariS公式Xアカウント(@ClariS_Staff)より投稿されている、キャンペーン告知投稿に添付されている画像に、【スクリーンショットした画像】と【推しコメント】を書き込んで、MVのURLとハッシュタグ「#コネクト03推しショット」をつけてポスト！

※キャンペーン期間中はご自身のアカウントを公開状態にご設定の上ご参加ください。

当選連絡

当選された方にのみ、ClariS公式Xアカウント(@ClariS_Staff)よりDMにてご連絡いたします。必ず対象アカウントをフォローし、DMを受け取れる状態にしてください。

また、当選結果のお問い合わせはお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

詳細はこちら

https://www.clarismusic.jp/news/archive/?577896

「魔法少女まどか☆マギカ」インスパイアソング

「リンクス」

先行配信中

配信リンクはこちら

https://ClariS.lnk.to/Links

●リリース情報

12月10日発売

ClariSコンセプトEP

「リンクス」

【完全生産限定盤（CD＋BD）】

品番：VVCL-2832〜2833

価格：￥5,500（税込）

※LPサイズ大型ジャケット仕様

＜CD＞

1.コネクト -season 03-（TVアニメ『魔法少女まどか☆マギカ』OPテーマ）

2.ルミナス -season 03-（劇場アニメ『劇場版 魔法少女まどか☆マギカ「前編」始まりの物語』主題歌）

3.カラフル -season 03-（劇場アニメ『劇場版 魔法少女まどか☆マギカ「新編」叛逆の物語』主題歌）

4.リンクス（『魔法少女まどか☆マギカ』インスパイアソング）

＜BD＞

収録内容は追ってお知らせいたします。

予約はこちら

https://claris.lnk.to/1210EP

店舗購入者特典

※全ての特典に数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。予めご了承ください。

※CD1枚購入につき1つ購入特典をお渡しいたします。

※対象店舗は一部を除きます。詳しくは各店舗までお問い合わせください。

※対象店舗以外での配布はございません。予めご了承ください。

Sony Music Shop：オリジナルアクリルキーホルダー

全国アニメイト（通販含む）：オリジナル缶バッジ

ゲーマーズ全店（オンラインショップ含む）：オリジナル2L版ブロマイド

Amazon.co.jp：メガジャケ

関連リンク

ClariSオフィシャルサイト

https://www.clarismusic.jp/