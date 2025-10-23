県内では2回目の緊急銃猟でクマの駆除は初めてでした。発砲の直前は規制線がはられ、市の職員が避難を呼びかけるなど、かなりの緊迫感がありました。

あらためて「緊急銃猟」とはどんな対応なのでしょうか。



「緊急銃猟」は、先月から始まったもので、自治体の判断で銃器によるクマなどの駆除が可能になる仕組みです。

以前は市街地での猟銃の使用は原則として禁止されていて、クマが市街地に出没した時は自治体ではなく警察官が猟友会などに発砲を命じていました。



法改正後は市町村の判断で猟銃を発砲できるようになりました。

満たすべき「４つの条件」とは？

緊急銃猟には満たすべき条件があります。4つの条件がこちらです。



・住宅など人の生活圏に侵入した場合

・危害を防ぐ措置が緊急に必要な場合

・速やかに捕獲できる手段が他にない場合

・住民に弾丸が到達する恐れがない場合



これらを全て満たす必要があります。



許可から発砲へ 実際の流れはどのように？

きょうはどのような流れで行われたのでしょうか。



付近で「クマを見た」と住民から警察へ通報があったのが午前10時ごろです。



猟友会や市の職員らが警戒にあたり、午後0時23分クマが住宅の敷地周辺の茂みに潜んでいるとみて現場にいた市の森林政策課長が市長に緊急銃猟の許可を求めました。



市長はすぐに発砲の許可を出し、現場で猟友会に共有されました。



そして午後0時47分、体長およそ80センチの成獣のクマ1頭が駆除されました。

安全確保はできたのか？

付近の安全はどのように確保されたのでしょうか。



まず、クマがいるエリアを囲うように道路を封鎖し、周辺の住民には家の中ににとどまるか、公民館に避難するよう呼びかけました。



そして、茂みに隠れていたクマを見つけた猟友会が3メートル以上離れた場所から流れ弾が出ないよう、クマより高い位置から下に向けて発砲しました。



この緊急銃猟によるけが人はいませんでした。



きょうの駆除を振り返って市の職員は次のように話しました。



◆富山市森林政策課 中島光輝 課長

「北側が人の住んでいるところ、封鎖ができるか頭にあった。上から下の方向に間違いなく向けて撃ったと聞いている。安全にできるように努めたところで捕獲に至り、少しでも安全につながったところはよかったと思っています」□



富山市でのきょうの分も含め、緊急銃猟の許可が出されたのは全国で11件で、このうちクマが駆除されたのは6件です。



クマの出没のピークは例年11月まで続くので引き続き警戒が必要です。