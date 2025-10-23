やましんレディースセミナーが23日、山形市で開かれ、インバウンド対策のコンサルティングを行うルース・マリー・ジャーマンさんが、「輝く日本の女性たち世界が絶賛する日本の美意識」と題して講演しました。



ルース・マリー・ジャーマンさん「日本女性が持っているものをもっと海外に発信してもっと海外の人たちも豊かになれるんじゃないか」





講演したのは、日本のインバウンド対策のコンサルティング企業「ジャーマン・インターナショナル」の社長、ルース・マリー・ジャーマンさんです。アメリカ出身で35年以上にわたり日本で暮らしているジャーマンさんは「世界に誇れる日本人の美意識の基礎になっているのは日本の女性たちだ」と語り、日本人女性から学んだことのひとつとして、コミュニケーション能力の高さを挙げました。ルース・マリー・ジャーマンさん「日本の通訳ガイドさんほとんど女性なんですよ。学ぶ心があるのでコミュニケーション能力がすごく高い。そのコミュニケーション能力を英語にすると外国人の観光客からものすごい人気が出る」外国人の観光客や居住者が増えていくこれからの日本では、女性のコミュニケーション能力が生かされると話しました。またジャーマンさんは、日本語には「感謝」にまつわる言葉が多く、お土産や引き出物といったさまざまな感謝の文化があることに注目しました。ルース・マリー・ジャーマンさん「こんな美しい文化が生まれる理由は何か。ひとつは感謝だと思う。いつもご先祖に感謝をしている。お盆にお墓参りをする。感謝の気持ちを持って毎日過ごしているのが魅力的」一方で、ジャーマンさんは日本で暮らす外国人との共生について「自国の常識で考えがちな外国人に対しても、日本の事情を説明したり言語化することが重要」と話しました。