Photo: 小暮ひさのり

未来では、「布」すらカイロになるのかも。

近年は暑さ寒さもテックでなんとか解決できないだろうか？ みたいなアイテムの開発も進んでいますよね。それらプロダクトの下地となっているのは、やはり新たなテクノロジー。

そんな新しさを感じられたのが、CEATEC 2025のコーデンシブースに展示されていた、次世代のアイマスク。名前を「アイマスク☆MYSAON」と言います。

一見不思議なところありませんけど、本丸はこの中身！

Photo: 小暮ひさのり

中にカーボンナノチューブをコーティングした繊維を使った「布ヒーター」が仕込まれているんです。これ、電熱線を布の中に通すタイプの金属ヒーターと違って、通電すると布自体が発熱するんだとか！

Photo: 小暮ひさのり

このグレーの繊維がカーボンナノチューブがコーティングされた繊維となり、電気を流すとグレー部分の繊維が発熱。

左側はストライプになっていて、右側は全面がこの繊維になっていますけど、この違いは繊維を利用する量で熱量をコントロールできるんです。

Photo: 小暮ひさのり

電源を繋いだ布に手を当ててみると、布全体がじんわりと温まってくるのがわかります。こりゃあ気持ちいい！

布が発熱すると何がいいの？

素朴だけど気になる疑問ですよね。お答えします。

まずは、耐久性。金属ヒーターと比べて柔軟性があるので（布ですしね）、折り曲げなどに強い。断線しにくいので、「装着する」タイプの熱源として採用しやすいのがメリット。

さらに、布の一部が断線しても影響はその一部だけ。周囲は温まる機能が失われないので、トラブルの影響も少ないとしています。

そして熱伝導率が高いので、布全体が素早く＆ムラなく温まるのもメリットですね。遠赤外線の放射量も高いので、温かさを感じやすい特性もあるんだとか。

Photo: 小暮ひさのり

こちらはちょっと厚めのマットの中に、この繊維がサンドイッチされています。

大きさも出力も自由自在で金属ヒーターよりも省エネ。しかも軽いとあって、豪雪地帯ではこの繊維を使った融雪マットなどへの応用も考えられているそうな。

こうして人を効率よく温められたり、人の暮らしを温めることで支えたり。

布自体が温まると、嬉しいことがたくさんあるんだなぁ。

Source: コーデンシ