【ドラフト会議】“準硬式の星”がプロに！中大・大山北斗をソフトバンクが育成8位指名 最速152キロ
「プロ野球ドラフト会議supported by リポビタンD」が23日、都内のホテルで行われ、中大準硬式野球部の大山北斗投手（4年＝興南）がソフトバンクに育成8位で指名された。
“準硬式の星”として注目を浴びていた右腕がプロの世界に飛び込む。同部では東京都日野市内の寮から試合会場まで片道20キロ以下の場合は走って往復する伝統がある。下半身が鍛えられ、“無名”だった興南時代の最速141キロから11キロもアップした。優勝した昨年の全日本選手権で最速152キロを叩き出し一気にドラフト候補に浮上すると、春の時点で阪神、ヤクルトなどが視察。空振りを奪えるフォークなどに高い評価が集まっていた。
名前の「北斗」は2人の妹・七星（ななせ）、そら、と3人合わせると、旅人の目印とされる北斗七星で“道を見失うな”との願いが込められている。
当初は社会人野球に進むことも考えていた大山。もう迷いはない。プロとして活躍する道はくっきりと見えている。
◇大山 北斗（おおやま・ほくと）2004年（平16）3月10日生まれ、沖縄県糸満市出身の21歳。京都・向島南小5年時に向島シャークスで野球を始め、沖縄・兼城中では軟式野球部に所属。興南ではオリックス・宮城の2学年下で甲子園出場なし。中大準硬式野球部では3年時の全日本選手権で優勝。1メートル80、75キロ。右投げ右打ち。
▽準硬式野球 表面が軟式球と同じゴム製、中身がほぼ硬式球と同じ準硬式球（H号）を使用する。バットは硬式用の金属、木製バットが使用可能。近年では明大準硬式野球部から社会人野球の王子を経て、オリックス入りした高島は昨年2勝を挙げた。西武、広島でプレーした青木勇人（現西武ファーム投手コーチ）が準硬式出身で最多のプロ通算9勝を挙げている。
《主な準硬式出身のNPB選手（全て投手）》
青木勇人
同大
99年西武6位
山本歩
関学大
05年西武大学・社会人ドラフト5位
神田直輝
群馬大
09年」巨人育成5位
坂本工宜
関学大
16年巨人育成4位
鶴田圭祐
帝京大
16年楽天6位
大曲錬
福岡大
20年西武5位
高島泰都
明大―王子（硬式）
23年オリックス5位