「プロ野球ドラフト会議supported by リポビタンD」が23日、都内のホテルで行われ、幸福の科学学園のエミール・セラーノ・プレンサ投手（3年）がソフトバンクに育成7位で指名された。

規格外の身体能力を武器に投手としては最速140キロ超、打者としても高校生離れのパワーを秘めた未完の大器だ。父は中日などで投手として活躍した右腕のドミンゴ・グスマン氏。中日時代の恩師である森繁和氏（本紙評論家）が幸福の科学学園の特別コーチを務める縁から来日した。

本格的な野球歴はまだ5年。高校通算22発のパワーに加え、技術面でも向上著しい。日本語も日に日に上達しており、伸びしろしかない。

◇エミール・セラーノ・プレンサ 2007年（平19）11月7日生まれ、ドミニカ共和国サントドミンゴ出身の17歳。13歳で野球を始め、23年に来日して幸福の科学学園入学。高校通算22本塁打で規格外のパワーで高校野球ファンの度肝を抜いた。父は中日などで活躍したNPB通算30勝のドミンゴ・グスマン氏。1メートル89、107キロ。右投げ右打ち。