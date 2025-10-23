¤ß¤Á¤ç¤Ñ¡¢É×¡¦ÂçÁÒ»ÎÌç¤È·ëº§3¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨Æüµ¢¤êÎ¹¹Ô¤Ø¡Ö¥¹¥Æ¥¤ÊÉ×ÉØ¤ÇÁ¢¤Þ¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á
¡¡¥â¥Ç¥ë¤Î¤ß¤Á¤ç¤Ñ¤³¤ÈÃÓÅÄÈþÍ¥¡Ê26¡Ë¤Î´î¤Ó¤ÎÊó¹ð¤Ë¡¢·ÝÇ½³¦¤ä¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÂ¿¤¯¤Î½ËÊ¡¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÉ×ÉØ¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ê2¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¤ß¤Á¤ç¤Ñ¤ÎÊì¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡2022Ç¯10·î¡¢¥â¥Ç¥ë¤ÎÂçÁÒ»ÎÌç¡Ê33¡Ë¤È·ëº§¤·¤¿¤ß¤Á¤ç¤Ñ¡£SNS¤Ç¤Ï¤¿¤Ó¤¿¤ÓÉ×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢Êì¡¦µþ»Ò¤µ¤ó¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«¤·¡¢¡ÖÁ´Éô»÷¤Æ¤¤¤Æ¥¹¥Æ¥¤Ê¤´É×ÉØ¡×¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó²Ä°¦¤¤¡ª¤á¤Ã¤Á¤ã¼ã¤¤¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤ß¤Á¤ç¤Ñ¡¢É×¡¦ÂçÁÒ»ÎÌç¤È·ëº§3¼þÇ¯¤òÊó¹ð
¡¡2025Ç¯10·î22Æü¤Ë¤Ï¡¢É×ÉØ¤Ç·§ËÜ¤ØÆüµ¢¤êÎ¹¹Ô¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢·ëº§3¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤³¤Î3Ç¯¤âËÜÅö¤¢¤Ã¤È¤æ¡¼¤Þ¤Ç¡¢¤â¤¦4Ç¯ÌÜÆÍÆþ¤Ç¤¹¤«¡£´ØÀ¾½ÐÄ¥¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢½µ¤ÎÈ¾Ê¬¤¯¤é¤¤¤¤¤Ê¤¤»þ¤â¤Á¤é¤Û¤é¤¢¤Ã¤¿¤ê¤À¤±¤É¡¢¤½¤ÎÊ¬¤¤¤ë»þ¤Ï¤Ê¤ë¤Ù¤¯¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¹ç¤ï¤»¤¿¤ê¤·¤Æ2¿Í¤Î»þ´Ö¤òµÕ¤Ë¼è¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¤¤¤½¬´·¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¡£4Ç¯ÌÜ¤âÊÑ¤ï¤é¤ºÃçÎÉ¤¯³Ú¤·¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤³¡Á¤è¤í¤·¤¯¤Í¡Á¡×¤È¡¢É×ÉØ¤ÎÃç¤ÎÎÉ¤µ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡É×¤ÎÂçÁÒ¤â¡¢¡Ö3Ç¯µÇ°Æü¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¤³¤ì¤«¤é¤â¤è¤í¤·¤¯¡£¤Ï¤¡¡¼¡¼¡¼³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡ª¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡2¿Í¤ÎÊó¹ð¤Ë¤ÏÇÐÍ¥¤Î»³ËÜÉñ¹á¡¢¥â¥Ç¥ë¤Î²ÏËÌËãÍ§»Ò¡¢¸µ¥ì¥¹¥ê¥ó¥°Áª¼ê¤ÎµÈÅÄº»ÊÝÎ¤¤é¤¬¡Ö¤¤¤¤¤Í¡ª¡×¤òÉÕ¤±¤Æ½ËÊ¡¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¡Ö¥¹¥Æ¥¤ÊÉ×ÉØ¤ÇÁ¢¤Þ¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÂÎÄ´¤Ë¤Ïµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤Í¡ª¡×¡Ö¹¬¤»¤Ê¥¹¥Æ¥¤Ê2¿Í¤ò¤ß¤Æ¡¢¹¬¤»¤ï¤±¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë