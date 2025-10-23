¶¥±Ë½÷»Ò¤Î´Ú°ÂÀÆ¡¢Á´¹ñ±¿Æ°²ñ¤Ç¶â¥á¥À¥ë10¸Ä³ÍÆÀ¡¡¡Ö¥¢¥¸¥¢Âç²ñ³Ú¤·¤ß¡×¡¿ÂæÏÑ
¡Ê±ÀÎÓÃæ±û¼Ò¡ËÃæÉô¡¦±ÀÎÓ¸©¤Ê¤É¤Ç23Æü¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖÁ´¹ñ±¿Æ°²ñ¡×¡Ê¹ñÌ±¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç²ñ¤ËÁêÅö¡Ë¤Ç¡¢¶¥±Ë½÷»Ò¤Î´Ú°ÂÀÆ¡Ê21¡Ë¤¬Æ±Âç²ñ¤Î¿å±Ë¶¥µ»¤Ç»Ë¾åºÇÂ¿¥¿¥¤¤È¤Ê¤ë¶â¥á¥À¥ë10¸Ä¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£´Ú¤ÏÍèÇ¯¤Î°¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å²°¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¤¬³Ú¤·¤ß¤À¤È¤·¡¢ÂæÏÑ¤Ë¥á¥À¥ë¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó»ý¤Áµ¢¤ê¤¿¤¤¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
´Ú¤Ï¶â¤òÆ¨¤·¤¿2¼ïÌÜ¤Ç¤â¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤·¤¿12¼ïÌÜÁ´¤Æ¤ÇÉ½¾´Âæ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
¶¥µ»½éÆü¤Î100¥á¡¼¥È¥ë¥Ð¥¿¥Õ¥é¥¤¤Ç¤Ï¡¢59ÉÃ73¤ÇÂæÏÑµÏ¿¤ò¹¹¿·¡£ÂæÏÑ¤Î½÷»ÒÁª¼ê¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ1Ê¬¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÂ¾¡¢¶â¥á¥À¥ë¤Ëµ±¤¤¤¿¤Î¤Ï50¥á¡¼¥È¥ë¡¢100¥á¡¼¥È¥ë¡¢200¥á¡¼¥È¥ë¼«Í³·Á¡¢200¥á¡¼¥È¥ë¥Ð¥¿¥Õ¥é¥¤¡¢200¥á¡¼¥È¥ë¸Ä¿Í¥á¥É¥ì¡¼¡¢200¥á¡¼¥È¥ëÇØ±Ë¤®¡¢400¥á¡¼¥È¥ë¡¢800¥á¡¼¥È¥ë¼«Í³·Á¥ê¥ì¡¼¡¢º®¹ç400¥á¡¼¥È¥ë¥á¥É¥ì¡¼¥ê¥ì¡¼¡£
50¥á¡¼¥È¥ëÇØ±Ë¤®¤Ï1°Ì¤ÎÄ¥²í²Â¤È0.12ÉÃº¹¤Ç¶ä¡£400¥á¡¼¥È¥ë¥á¥É¥ì¡¼¥ê¥ì¡¼¤Ç¤â¶ä¥á¥À¥ë¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£
¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿´Ú¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÅØÎÏ¤·¤¿¤«¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¥³¥á¥ó¥È¡£2Ç¯¸å¤Î¼¡²óÂç²ñ¤Ë¤â»²²Ã¤·¤Æ¥á¥À¥ë¿ô¤ÎµÏ¿¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤¿¤¤¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
ÃË»Ò¤Ç¤Ï²¦´§閎¡Ê23¡Ë¤¬50¥á¡¼¥È¥ë¡¢100¥á¡¼¥È¥ë¡¢200¥á¡¼¥È¥ë¥Ð¥¿¥Õ¥é¥¤¤ä200¥á¡¼¥È¥ë¡¢400¥á¡¼¥È¥ë¼«Í³·Á¤Ê¤É8¼ïÌÜ¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò¡¢3¼ïÌÜ¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡ÊÄÄÍÆ琛¡¿ÊÔ½¸¡§ÅÄÃæ¹¨¼ù¡Ë
´Ú¤Ï¶â¤òÆ¨¤·¤¿2¼ïÌÜ¤Ç¤â¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤·¤¿12¼ïÌÜÁ´¤Æ¤ÇÉ½¾´Âæ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
50¥á¡¼¥È¥ëÇØ±Ë¤®¤Ï1°Ì¤ÎÄ¥²í²Â¤È0.12ÉÃº¹¤Ç¶ä¡£400¥á¡¼¥È¥ë¥á¥É¥ì¡¼¥ê¥ì¡¼¤Ç¤â¶ä¥á¥À¥ë¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£
¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿´Ú¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÅØÎÏ¤·¤¿¤«¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¥³¥á¥ó¥È¡£2Ç¯¸å¤Î¼¡²óÂç²ñ¤Ë¤â»²²Ã¤·¤Æ¥á¥À¥ë¿ô¤ÎµÏ¿¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤¿¤¤¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
ÃË»Ò¤Ç¤Ï²¦´§閎¡Ê23¡Ë¤¬50¥á¡¼¥È¥ë¡¢100¥á¡¼¥È¥ë¡¢200¥á¡¼¥È¥ë¥Ð¥¿¥Õ¥é¥¤¤ä200¥á¡¼¥È¥ë¡¢400¥á¡¼¥È¥ë¼«Í³·Á¤Ê¤É8¼ïÌÜ¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò¡¢3¼ïÌÜ¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡ÊÄÄÍÆ琛¡¿ÊÔ½¸¡§ÅÄÃæ¹¨¼ù¡Ë