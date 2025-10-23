来週末リニューアルオープンする「パセーラ」で23日、内覧会が開かれフードホールや水族館が公開されました。

広島県産の食材をたっぷり使ったグラタンや、クロワッサンの生地をワッフルのように焼き上げた韓国スイーツ。

11月1日パセーラにオープンする「reDine広島」です。





■廣原汐音記者「フードコートだけどフードコートではありません。 レストランのようなサービスを 受けられる新感覚の飲食スペースが誕生しました」注文から会計まで、席に座ったままスマホ一つでできます。ホールはフードコートの手軽さとレストランの快適さを兼ね備えています。ひとつ上の階に誕生するのが「広島もとまち水族館」です。入り口で出迎えるのは優雅に泳ぐニシキゴイ。照明や音楽、香りなどの空間演出にこだわり、幻想的な8つのエリアで200種類、3000点の生き物に出会えます。■広島もとまち水族館 館長 佐藤文宏さん「まずはとにかく31日のオープンに向けてしっかりと準備を整えていきたいと思います。自然環境を再現している場所が 沢山あるので。都会のオアシスになればいいな という風に思います。」もとまち水族館は10月31日オープンです。【2025年10月23日 放送】